HKA Design zeigt ROM Expansion für Roland TR-707/727

8 neue Kits mit alten Drums

HKA Design erweitert mit der ROM Expansion für die Drum-Maschinen Roland TR-707 und TR-727 mit zusätzlichen Soundbänken.

Die TR-707 ROM Expansion wird anstelle des originalen Soundchips in die Maschine eingesetzt und rüstet sie dadurch mit insgesamt acht Soundbänken aus. Zwischen den Bänken kann beim Einschalten der TR-707 bzw. TR-727 gewechselt werden. Mit Ausnahme der letzten zwei Samples (Crash/Ride bzw. Quijada/Chime), die in einem extra Chip auf dem Board abgelegt sind, wechselt pro Bank das gesamt Drumkit.

Die ROM-Expansion beinhaltet acht Bänke mit Sounds von verschiedenen Drum-Klassikern. Zunächst gibt es zwei Bänke mit den Samples der Roland TR-707 und TR-727. Zum einen damit die Originalsounds der modifizierten Maschine erhalten bleiben und zum anderen hat man gleich die Sounds des jeweiligen Pendants zur Verfügung. Die achte Soundbank beinhaltet ein Mix-Kit aus 707- und 727-Samples, das für diejenigen gedacht ist, die nicht beide Maschinen besitzen. Außerdem lassen sich mit nur komplette Kits, nicht aber einzelne Drums laden. Man kann also kein eigenes Kit aus dem ROM-Expansion zusammenstellen.

Weiterhin gibt es Drum Kits der Roland-Klassiker TR-808 und TR-909, der Oberheim DMX sowie Linndrum und LM-1.

Die Roland TR-707 ROM-Expansion kann vom Anwender selbst eingebaut werden, es sind jedoch Fähigkeiten beim Löten vorausgesetzt. Von HKA Design gibt es natürlich eine Installationsanweisung. Ein Preis wurde noch nicht bekanntgegeben. Ähnliche Expansions für die TR-505 und TR-626 werden vom Hersteller für 40,- bzw. 45 GBP (inkl. Versand aus Großbritannien) angeboten.

HKA Design hat für Drum-Maschinen-Fans noch eine Mini-Cartridge für die Sequential TOM und ein MIDI-Interface für die Korg KPR-77 im Programm.