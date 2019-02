Homerecording DAW Marktübersicht bis 299,- Euro

DAWs: Der Stand der Dinge

Meine erste DAW war – Mitte/Ende der 1980er Jahre – Steinberg Pro-24 für den Commodore Amiga – mehr Sequencer als Digital Audio Workstation. MIDI steckte noch in den Kinderschuhen und hatte noch den Hauch von Exotik, die Rechner und Heimcomputer waren für Audiospuren und Plugins viel zu langsam, die Festplatten ohnehin zu klein und Software erschien bis Anfang der 1990er Jahre auf Diskette.Seitdem hat sich – besonders durch den enormen Anstieg der Prozessorleistung und des Speicherplatzes – bei den DAWs zum Glück eine Menge getan, sie sind als Mädchen für alles für Recording, Abmischung, Mastering und Produktion verantwortlich und als Herzstück des Equipments fest in die tägliche Studioarbeit integriert. Dementsprechend groß ist mittlerweile auch das Angebot dieser musikalischen Multitools. Zu den ersten DAWs (in den Anfängen eher Sequencern) wie Digital Performer (1985), Cakewalk (1987), Cubase (1990), Pro Tools (1991) oder Logic (1993 – damals noch als Notator Logic für Atari ST vom Entwickler Emagic) gesellten sich mit der Zeit weitere Konkurrenten wie Reason, FL Studio, Studio One oder Reaper. Besonders für Neueinsteiger, aber auch für umsteigewillige Fortgeschrittene ist es da nicht einfach, den Überblick zu behalten.

Daher möchten wir Ihnen hier in kompakter Form die (unserer Meinung nach) wichtigsten DAWs einmal vorstellen. Und an dieser Stelle gleich warnen: Es wird am Ende keinen Titel „Die beste DAW“ geben. Zum einen, weil jede DAW ihre Stärken und Schwächen hat und für manche Anwendungsgebiete besser, für andere schlechter geeignet ist – das ist dann auch eine Frage der Ansprüche und Wünsche des Nutzers. Zum anderen war die Frage nach der „besten DAW“ ohnehin schon immer eine Glaubensfrage, so wie Playstation oder Xbox oder McDonalds oder Burger King, an der sich die Geister gerne scheiden.

Drei Dinge noch: Die Reihenfolge der hier präsentierten DAWs spiegelt keine Wertung wider, sondern ist allein alphabetisch sortiert. Vorgestellt wird die jeweils größte Version der Software – die anderen, kleineren (falls es denn welche gibt) werden aber auch erwähnt. Und schließlich: Bitte erwarten Sie hier keine ausführlichen Einzeltests. Von Zuschriften wie „Warum wurde nicht erwähnt, dass sich in der DAW XY jetzt die MIDI-Noten bunt einfärben lassen?“ bitte ich daher abzusehen. Hier geht es vielmehr um einen Überblick, um sich einen ersten Eindruck über den Status Quo auf dem DAW-Markt zu verschaffen; aufgrund der Fülle konnte ich da immer nur einige wenige Aspekte hervorheben. Sollte ich also irgendwo etwas Grundsätzliches vergessen oder falsch darstellen, so sehen Sie es mir bitte nach; bei insgesamt 13 DAWs kann das passieren.

Und nun los. In insgesamt zwei Teilen wartet viel Text auf Sie. Aufgeteilt haben wir die Teile anhand des Preises, die Grenze liegt bei 300,- Euro. Hier eine Übersicht was Sie in Teil 1 erwartet:

Apple Logic Pro X 10.4

Bitwig Studio 2.4

(Cakewalk) Sonar

Image Line FL Studio

Cockos Reaper

Propperhead Reason

Renoise

Apple Logic Pro X 10.4.2

Logic war ursprünglich – bis zur Version 6 – vom Hamburger Entwickler Emagic entwickelt und vertrieben worden. 2002 dann hatte Apple Emagic übernommen (*sniff* – Anmerkung des Autors) und die Windows-Version von Logic eingestellt. Außerdem flossen mehrere – bis dahin selbständige Emagic-Produkte – wie Instrumente, Plugins, die CD-Authoring-Software „Waveburner Pro“ und das „Pro Tools TDM Support Package“ unter dem Namen „Logic Pro“ zusammen.

Plattformen und Editionen

Gab es vor der Übernahme durch Apple noch die Unterscheidung in Micrologic, Logic Express und Logic Pro, so existiert heute ausschließlich die Pro Version, die ebenso ausschließlich unter Mac OS (10.12 oder neuer, ausschließlich 64 Bit) läuft. Seit 2013 ist die Version X am Markt, die hin und wieder durch Updates verbessert wird.

Fakten und Zahlen

Apple Logic Pro X läuft mit maximal 255 Audio-, 99 MIDI- und 99 Instrumenten-Spuren. Pro Kanal sind 15 Inserts und 8 Sends möglich. Die Audioverarbeitung arbeitet mit maximal 24 Bit/192 kHz. Mitgeliefert werden 18 Software-Instrumente und 67 Effekt-Plugins.

Licht

Logic gilt als Allrounder-DAW zum vergleichsweise günstigen Preis, die vom Audio- und MIDI-Recording über Notation und Arrangement bis hin zum Mixing alle Aspekte des Studioalltags abdeckt. Die in Version X neu gestaltete Bedienoberfläche sorgt da ebenso für Übersicht wie die praktischen Spurenordner (Track Stacks). Über die ARA2-Schnittstelle lässt sich dazu kompatible Software wie Celemony Melodyne leicht integrieren, der Sample-Editor wurde gegenüber dem Vorgänger deutlich aufgewertet, heißt jetzt Audiospur-Editor und ermöglicht bequeme Audiobearbeitung, ohne im Arrangement-Fenster herumzusuchen. Die mitgelieferte Loop & Sound-Bibliothek ist umfangreich, wächst mit jedem Update weiter und lässt kaum einen Wunsch offen. Erwähnenswert sind auch die intelligente Schlagzeug-Begleitfunktion, der „Drum Kit Designer“ und der Software-Synthesizer „Alchemy“, der seit der Version 10.2 dabei ist.

Schatten

Die meisten Schatten-Aspekte liegen irgendwo im Nachkomma-Bereich. Schade ist, dass VST 2 und 3 nicht unterstützt werden; allerdings gibt es fast alle wichtige Plugins inzwischen auch im Apple AU-Format. Außerdem ist Logic (meines Wissens nach) mittlerweile die einzige DAW, die 32 Bit nicht unterstützt, sondern weiterhin mit 24 Bit werkelt.

Unnützes Wissen

Emagics Chefentwickler und Logic-Erfinder Chris Adam und Gerhard Lengeling hatten vor Emagic unter anderem für C-LAB das Programm Scoretrack (C64) und Creator und Notator (Atari ST) entwickelt. Letzterer wurde dann bei Emagic erst zu Notator Logic und schließlich zu Logic.

Apps

Von Apple selber gibt es eine kostenlose „Logic Remote“-App im Appstore.

Fazit zu Apple Logic Pro X 10.4.2

Apple Logic ist eine Rundum-Sorglos-DAW, die so ziemlich alle Studio- und Produktionsbereiche gut abdeckt – und das zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Auch Einsteiger (oft Aufsteiger von GarageBand) kommen damit gut klar.

Preis

229,99 Euro (nur im Appstore erhältlich)

Links

Bitwig Studio 2.4

Bitwig ist so etwas wie das „New Kid on the DAW-Block“. 2014 war die Erstausgabe des Berliner Entwicklerstudios erschienen, im Vergleich zu Cubase, Logic & Co also altersmäßig tatsächlich noch im Vorschulalter. Nicht aber in Bezug auf Leistung und Features, wo es durchaus mit der Konkurrenz mithalten kann. Dass die Macher aus der Ableton-Live-Schule kommen, ist der Software zwar an vielen Stellen anzumerken, doch geht sie letztendlich ihren eigenen Weg.

Plattformen und Editionen

Bitwig Studio 2 gibt es für Windows (7, 8 und 10, nur 64 Bit), Mac OS (ab X 10.11) und bemerkenswerterweise auch für Linux (ab Ubuntu 16.04). Ein Editions-Wirrwarr wie bei manch anderem Mitbewerber gibt es hier nicht: „One Size fits all“ heißt es hier.

Fakten und Zahlen

Bitwig Studio 2 unterstützt den Betrieb unendlich vieler Audio-, MIDI- und Instrumentenspuren, auch für die Inserts und Sends pro Kanal sowie für die Ein- und Ausgänge gilt: Your computer is the limit. Die Audioverarbeitung werkelt mit maximal 32 Bit / 192 kHz. Die Software kann für den Offline-Betrieb auf drei Computern aktiviert werden – gute Sache.

Licht

Die übersichtliche und hübsche Oberfläche liefert sowohl den klassischen Arranger-Look, wechselt bei Bedarf aber auch in einen „Clip-Modus“ (für MIDI und Audio-Clips, ähnlich dem Session-View bei Ableton Live) und genügt damit sowohl den Ansprüchen in der Musikproduktion als auch denen im Live-Einsatz, während kontextsensitive Menüs den Workflow befeuern. Mittels interner Bridge unterstützt Bitwig Studio sowohl 32- als auch 64-Bit-Plugins (VST2 und VST3); zudem sorgt die sogenannte „Sandbox“ dafür, dass sich bei einem Plugin-Crash nicht gleich die ganze DAW aufhängt – eine Sorge weniger. Mit den in Version 2 neu hinzugekommenen 24 Modulatoren lassen sich die Parameter von Plugins frei steuern; neben den üblichen Standards (ADSR, LFO etc.) finden sich auch einige exotischere Modulatoren, die für kreative Soundexperimente sorgen. Die zahlreichen mitgelieferten Instrumente und Sounds lassen kaum Wünsche offen, der leistungsstarke Sampler (jetzt mit Granular- und Wavetable-Synthese) wurde zudem in Version 2.4 komplett überarbeitet.

Schatten

Das AU- und AAX-Format wird noch immer nicht unterstützt, das Handbuch lässt viele Fragen offen und die Presets der internen Synthies können nicht schon in der Library vorgehört werden, was heute eigentlich schon fast selbstverständlich ist.

Apps

Zur Bitwig-App gibt es keine unterstützenden Apps.

Fazit

Der „Newcomer“ überzeugt vor allem mit einem geschmeidigen Workflow, den umfangreichen Modulationsmöglichkeiten, vielen kleinen innovativen Ansätzen (wie einem CV-Modulator) und einer üppigen Ausstattung. Er versucht sich, als Best-of der alteingesessenen DAWs zu präsentieren, macht das auch schon sehr ordentlich, hat aber hier und da noch etwas Nachholbedarf. So ist Bitwig Studio in erster Linie perfekt für die schnelle Ideenfindung und für das kreative Ausprobieren; im Bereich Mix und Mastering haben andere DAWs aber (noch) mehr drauf.

Preis

279,00 Euro

