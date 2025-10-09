Neue kompakte DI-Box von Hosa

Mit der Hosa SideKick DIB-445 kommt eine neue aktive DI-Box auf den Markt, die sich an Musiker und Techniker richtet, die eine zuverlässige und klanglich neutrale Lösung für Bühne und Studio suchen. Hosa ist vielen Musikern vor allem für hochwertige Kabel für die Bühne und das Studio bekannt. Die kleine Box wandelt unsymmetrische Instrumentensignale – etwa von Gitarre, Bass oder Keyboard – in ein symmetrisches Signal um und sorgt so für störungsfreie Übertragungen auch über längere Kabelstrecken hinweg.

Im Inneren setzt Hosa auf hochwertige Komponenten und eine aktive Schaltung, die über 48 Volt Phantomspeisung betrieben wird. Dadurch bleibt das Signal klar, dynamisch und rauscharm – ganz gleich, ob im Live-Betrieb oder bei Aufnahmen. Der Headroom fällt großzügig aus, was vor allem bei modernen, pegelstarken Instrumenten von Vorteil ist. Das robuste Metallgehäuse sorgt für ausreichende Stabilität im harten Alltagseinsatz.

Anschlussvielfalt und praxisgerechte Ausstattung

Die Hosa SideKick DIB-445 DI-Box bietet einen unsymmetrischen 6,35 mm Klinkeneingang, dazu sowohl einen Thru-Out als auch einen symmetrischen XLR-Ausgang. Damit lässt sich das Signal gleichzeitig an einen Verstärker und an das Mischpult schicken.

Ein Ground-Lift-Schalter aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) hilft, Brummschleifen zu vermeiden, während ein Phasenschalter (0°/180°) zusätzliche Flexibilität bei der Signalführung bietet. Über den Pad-Schalter kann der Eingangspegel in drei Stufen (0 dB, -15 dB, -30 dB) abgesenkt werden – ideal, um die DI-Box an verschiedene Signalquellen anzupassen.

Technische Daten

Hosa SideKick DIB-445 aktive DI-Box

Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz (±0,2 dB)

Rauschabstand: -95 dB

Klirrfaktor (THD+N): < 0,005 %

Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung

Abmessungen: 115 x 96 x 39 mm

Gewicht: 489 g

Gehäuse: Metall

Preis und Verfügbarkeit

Die Hosa SideKick DIB-445 ist ab sofort im Handel erhältlich. Die Unverbindliche Preisempfehlung beträgt 149,00 EUR (inkl. 19 % MwSt.).