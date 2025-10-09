ANZEIGE
ANZEIGE

Hosa SideKick DIB-445, Aktive DI-Box für Bühne & Studio

Neue kompakte DI-Box von Hosa

9. Oktober 2025
Hosa SideKick DIB-445 Aktive DI-Box

Hosa SideKick DIB-445, Aktive DI-Box für Bühne & Studio

Mit der Hosa SideKick DIB-445 kommt eine neue aktive DI-Box auf den Markt, die sich an Musiker und Techniker richtet, die eine zuverlässige und klanglich neutrale Lösung für Bühne und Studio suchen. Hosa ist vielen Musikern vor allem für hochwertige Kabel für die Bühne und das Studio bekannt. Die kleine Box wandelt unsymmetrische Instrumentensignale – etwa von Gitarre, Bass oder Keyboard – in ein symmetrisches Signal um und sorgt so für störungsfreie Übertragungen auch über längere Kabelstrecken hinweg.

Im Inneren setzt Hosa auf hochwertige Komponenten und eine aktive Schaltung, die über 48 Volt Phantomspeisung betrieben wird. Dadurch bleibt das Signal klar, dynamisch und rauscharm – ganz gleich, ob im Live-Betrieb oder bei Aufnahmen. Der Headroom fällt großzügig aus, was vor allem bei modernen, pegelstarken Instrumenten von Vorteil ist. Das robuste Metallgehäuse sorgt für ausreichende Stabilität im harten Alltagseinsatz.

ANZEIGE

Anschlussvielfalt und praxisgerechte Ausstattung

Die Hosa SideKick DIB-445 DI-Box bietet einen unsymmetrischen 6,35 mm Klinkeneingang, dazu sowohl einen Thru-Out als auch einen symmetrischen XLR-Ausgang. Damit lässt sich das Signal gleichzeitig an einen Verstärker und an das Mischpult schicken.

Ein Ground-Lift-Schalter aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) hilft, Brummschleifen zu vermeiden, während ein Phasenschalter (0°/180°) zusätzliche Flexibilität bei der Signalführung bietet. Über den Pad-Schalter kann der Eingangspegel in drei Stufen (0 dB, -15 dB, -30 dB) abgesenkt werden – ideal, um die DI-Box an verschiedene Signalquellen anzupassen.

Technische Daten

Hosa SideKick DIB-445 aktive DI-Box

  • Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz (±0,2 dB)
  • Rauschabstand: -95 dB
  • Klirrfaktor (THD+N): < 0,005 %
  • Stromversorgung: 48 V Phantomspeisung
  • Abmessungen: 115 x 96 x 39 mm
  • Gewicht: 489 g
  • Gehäuse: Metall

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

ANZEIGE

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die Hosa SideKick DIB-445 ist ab sofort im Handel erhältlich. Die Unverbindliche Preisempfehlung beträgt 149,00 EUR (inkl. 19 % MwSt.).

ANZEIGE

Preis

  • UVP: 149,00 EUR

Links

ANZEIGE
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X