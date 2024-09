Cory Wong Signature 4-in-1 Pedal

Das Hotone Wong Press ist ein 4-in-1 Pedal und dient als Wah-, Volume-, Expression- oder Volume/Wah-Pedal.

Über Cory Wong muss man ja wohl hoffentlich keine Worte mehr verlieren, oder? Alle, denen dieses Genie bislang unter dem Radar durchgeschlüpft ist, sollten sich dringend mal eine Auszeit gönnen und YouTube durchforsten. Als kurzzeitiger Jam-Partner von Vulfpeck und mit seinen Soloprojekten gehört dieser Ausnahmemusiker zu den interessantesten Neuentdeckungen der letzten Jahre.

ANZEIGE

Hotone Wong Press Volume Expression & Wah Pedal

Beim eigens für Cory entwickelte Hotone Wong Press handelt es sich um ein zunächst recht unscheinbares Pedal, das es aber mit insgesamt vier Einsatzmöglichkeiten faustdick hinter den Buchsen hat!

Zum einen kann das Pedal, per Druck auf den Switch in der Zehenposition, vom Volume- zum Wah-Pedal werden. Um zu checken, welcher Modus gerade aktiv ist, leuchten die LEDs an der linken Seite entweder grün oder blau. Nebenbei lässt die LED-Kette Rückschlüsse auf die Position des Pedals zu, man bekommt also auch ein optisches Feedback vom Pedal.

Per Switch an der Seite kann das Pedal auch in einen kombinierten Wah/Volume-Modus versetzt werden. Die vierte Option ist die Nutzung als Expression-Pedal. Fast alle komplexeren Pedale im Bereich der Modulation und der zeitbasierten Effekte bieten die Möglichkeit, einzelne Parameter per externem Expression-Pedal zu steuern. Hier kann man also ganz ordentlich Platz sparen.

ANZEIGE

Das Pedal selbst ist nicht so ganz neu, als „Hotone Soul Press“ ist dieses Pedalkonzept schon seit einiger Zeit auf dem Markt, hier drückt aber nun Cory Wong seinen Stempel auf und macht aus dem Soul Press nun ein Hotone Wong Press. Betroffen ist hier der Arbeitsbereich des Q-Filters und die spezielle Volume-Kurve, die auf Corys oft sehr expressive Spielweise angepasst wurden.

Der Sound des Wah-Pedals kann noch angepasst werden, hier übernimmt ein kleiner Schalter die Vorauswahl zwischen Warm und Classic, der Q-Filter kann per Poti auch noch in seiner Center-Frequenz angepasst werden.

Einen Tuner-Ausgang gibt’s ebenfalls, im Volume-Modus kann man also auch lautlos stimmen. Das Hotone Wong Press ist 81 × 162 × 51 mm klein und der eine oder die andere Gitarrist:in wird sich über die Platzersparnis auf dem Board freuen. Mit einem Straßenpreis von 199 € ist das Pedal angesichts der Möglichkeiten als günstig einzustufen. Das Demovideo macht echt Spaß!