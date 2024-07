House Music & Deep House 06.2024 – neue elektronische Releases

Deepe Tracks für den perfekten Sundowner

Deep House & House Music im Juni 2024 – man hat nur kurz geblinzelt und schon ist der Juni vorbei. Schneller als uns lieb ist, denn wir lieben die langen Abende, die der Monat mit sich bringt. Aber immerhin, die Temperaturen steigen und die Sonne zeigt sich öfter.

Natürlich gab es auch im Juni wieder eine Vielzahl an grandiosen Releases und wie jeden Monat möchten wir die Gelegenheit nutzen, die musikalischen Neuerscheinungen der letzten Wochen einmal zusammenzufassen. Tatsächlich ist unsere Auswahl dieses Mal ungewollt sehr von Deep House Tracks dominiert worden. Aber genug der Worte, natürlich ist auch die eine oder andere House Music Nummer mit dabei. Also los geht’s mit unserer ersten Wahl für die DJ Redaktionspicks im Juni.

ANZEIGE

Where I Wanna Go – Toddla T, Eljé, DRS, Coco – Steeze Factory

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ganz am Anfang des Monats haben wir diesen Song entdeckt und ja, es ist kein klassischer House oder Deep House, aber wir wollten euch diesen Song natürlich präsentieren. Mit einem lässigen Breakbeat und einer seidenweichen Stimme wird man als Hörer von der ersten Sekunde an auf eine kleine Reise mitgenommen. Dazu kommt ein ordentlicher UK-Rap, der den Garagen-Vibe des Breakbeats umso mehr auflodern lässt. Die Bläsersätze im Refrain und der Break mit seinem leichten Synthesizer und dem druckvoll einsetzenden Bass taten ihr übriges und wir wussten, dass wir euch „Where I Wanna Go“ unbedingt in diesem Format präsentieren müssen.

Count On My Live – The Blessed Madonna, Daniel Wilson, Kon – Warner Music

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

The Blessed Madonna meldet sich mit ihrer neuesten Veröffentlichung zurück. Die wirklich schöne Pianophrase zu Beginn des Songs lässt schon nach wenigen Sekunden den Funken überspringen. Sobald aber ab 0:17 die Piano-Stabs mit einem lockeren Backbeat einsetzen, ist der Groove klar zu spüren. Die Bassline in diesem Song ist schön rund und zaubert einem fast sofort ein kleines Lächeln auf die Lippen. Die Vocals lassen einen kurz durchatmen, um dann ab 1:02 den ganzen Beat mitzunehmen. Das Einzige, was uns noch mehr beeindruckt als all die wunderbaren Elemente, ist das Arrangement, denn das bleibt von der ersten Sekunde bis zum Ende des fast sechsminütigen Tracks spannend.

Ob hier mal ein STAB angedeutet wird, eine Snare rückwärts läuft, die Piano-Phrase für einen Break genutzt wird oder ein menschliches Pfeifen für eine Weile die Melodie trägt, langweilig wird es hier bestimmt nicht.

Road to Brindisi – Einmusik – Einmusika Recordings, Deep House wie wir ihn lieben

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Einmusik ist schon seit vielen Jahren ein Künstler, dessen Veröffentlichungen zu unserem Pflichtprogramm gehören und mit „Road to Brindisi“ zeigt sich einmal mehr warum. Der Mann zaubert einfach hervorragende Klanglandschaften, die dazu einladen, sich in ihnen zu verlieren. Deep House par excellence. Dabei schafft es Einmusik trotz der ruhigen Grundstimmung des Tracks auf clevere Art und Weise, Zug in den Song zu bringen.

Wer gerade noch ruhig auf seinem Stuhl sitzt, kann schnell das Tanzbein schwingen wollen und das beeindruckt uns immer wieder. Tief, ein wenig emotional und gefühlt sehr hypnotisierend. Für uns ein klarer Pick.

Sunshine (Black Circle Remix) – Tensnake, Panama, Black Circle – Kontor Records

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Mit dem Black Circle Remix von „Sunshine“ bekommen wir einen wunderbaren Deep House Track. Hier ist der perfekte Song für den Sundowner garantiert. Zurückhaltende Drums, leichte Synthesizer und eine schöne Stimme entwickeln sich entlang eines knackigen Arrangements und machen das Abschalten vom Alltagsstress wirklich einfach. Der Drop bei 1:26 sorgt für einen schönen Groove, der zum Mitwippen einlädt und schon ist man in bester Feierlaune, oder?

Dieser Release von Tensnake lief bei uns im Juni fast täglich und wir hoffen, dass er euch genauso gut gefällt.

Move – Adam Port, Stryv, Orso, Malachiii – Keinemusk, Deep House Spektakel

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Keinemusik ist auch diesen Monat in unseren Redaktionspicks vertreten. Mit dem neuen Release „Move“ gibt es sinnlichen Deep House, mit dem man ideal in den Abend starten oder wahlweise auch die Energie am Ende einer durchtanzten Nacht rauslassen kann. Wer danach nicht verträumt nach Hause geht, dem können wir nicht helfen. Ein wunderbar definierter Bassbereich, der perfekt im Mix sitzt und wahlweise von Vocals oder Synthesizern in den Hintergrund gedrängt wird, hat uns seit dem ersten Hören irgendwie verzaubert.

What You Need – Floorplan – Classic Music Company

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ja, ihr habt natürlich Recht, wir hatten schon im letzten Monat eine Veröffentlichung von Floorplan in unseren Redaktionspicks. Nun ist das Album des Vater-Tochter-Duos erschienen und mit „What You Need“ gibt es einen klassischen House-Track, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Entspannte Vocals, flächige Pads und harte Drums – wir lieben es. Hier kommt einfach Partyfeeling auf. Natürlich empfehlen wir allen, die Zeit haben, sich das Album mit dem Titel „The Master‘s Plan“ genauer anzuhören, denn das ist wirklich gut investierte Zeit!

Rainbow – ATRIP – ATRIP

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Schnell geht es los mit „Rainbow“ von ATRIP. Schöne Akkorde zu Beginn des Songs werden schnell von einer Stimme und schnellen HiHats unterstützt, sodass ab 0:28 der Beat einsetzt und uns direkt mitreißt. Schnell und mit einem guten Groove geht es weiter, so dass wir es wirklich schade finden, dass der Song nur knapp 03:00 Minuten dauert. Eine Frechheit! Abgesehen von diesem Song haben wir uns aber die gesamte EP angehört und müssen für alle Tracks eine klare Hörempfehlung aussprechen. Absolute Feel Good Music und ja, so lautet der alternative Titel des ersten Tracks der EP. Zufall? Sicher nicht, denn wer diese Songs auflegt, wird schnell Lust bekommen mitzutanzen und die gute Laune ist vorprogrammiert.

Music is better – RÜFÜS DU SOL – Rose Avenue Records

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Dieser Song hat es uns wirklich angetan. Eine entspannte Melodie und eine zarte Stimme zu Beginn täuschen gewaltig. Das merkt man, sobald eine akustische Bassdrum und Snare einsetzen und dem Song mehr Struktur geben. Aber das ist noch lange nicht alles, was der Song zu bieten hat. Ab dem Drop bei 0:38 wird klar, was für ein Potential in diesem Song steckt, nicht nur wegen des Textes, der sofort im Kopf hängen bleibt „Music is better when were togehter“. Natürlich wird hier keinem Dichter eine Zacke aus der Krone gebrochen, aber im Zusammenspiel mit dem tiefen Synthesizer, der einen in den Sitz drückt, reicht es allemal! Eine schöne Top-Melodie, hier und da unterbrochen von einzelnen Synthesizer-Tönen, die ein wenig an das Zusammenspiel beim Klassiker „Music sounds better with you“ erinnern, machen ihre Sache gut. Zufall bei den Songtiteln? Dem Hörer ist es eigentlich egal, denn bei diesem Titel kann man nicht viel denken, man fühlt! Für uns war sofort klar, dass dieser Song ein fester Bestandteil unserer Rotation für die kommenden Jahre sein wird und so etwas sagen wir trotz all der guten Musik, die erscheint, eher selten. Aber dieser Song funktioniert einfach von Anfang bis Ende.

Life – Jamie xx, Robyn – Young

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein Song, der weder Deep House noch House Music ist, den wir euch aber unbedingt vorstellen wollten, ist „Life“. Jamie xx hat Release für Release gezeigt, was für ein Produzent er ist und mit diesem Song ist es nicht anders. Mitreißende elektronische Musik mit einem entspannten Gesang von Robyn.

Nachdem wir euch sein letztes Release „Baddy On The Floor“ in den Redaktionspicks im April vorgestellt haben, konnten wir nicht umhin, auch diesen Track in unsere Auswahl mit aufzunehmen.

Die Chops und Stutter-Effekte geben immer einen coolen Touch und der Song hat ein knackiges Arrangement, was uns sehr gut gefällt, es geht von einem Extrem ins andere, aber man fühlt sich keineswegs verloren. Nein, man wird gekonnt an die Hand genommen. Ein Song, der auf jedem Dancefloor für Ekstase sorgen sollte.

You Luv Me (DJ-Kicks) – DJ Boring – K7 Music

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auch DJ Boring hat sich im Juni mit „You Luv Me“ wieder einmal als hervorragender Produzent erwiesen. Ein schneller Drum-Groove zeigt gleich, wohin die Reise geht. Ein paar verzerrte FX-Sounds und ein Gesang folgen. Spätestens mit dem einsetzenden Bass ab 0:56 wissen wir, was für eine kleine Party hier im Gange ist. Interessant finden wir auch den sehr luftigen und im Hintergrund erklingenden Synthesizer-Sound, der fast schon ein wenig spooky wirkt. Irgendwie gefällt’s uns und mit diesem Song kann es richtig losgehen!

Und das war es auch schon mit unserer Auswahl an Neuerscheinungen im Juni. Wir hoffen, dass der eine oder andere Song den Weg in eure Playlists findet, sei es zum privaten Hören oder für euer nächstes DJ-Set. Solltet ihr im vergangenen Monat Songs gefunden haben, die man unbedingt gehört haben muss, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr sie in den Kommentaren mit uns und der Community teilt.

In diesem Sinne bis zum nächsten Monat. Bis dahin wünschen wir euch sonnige Tage!