House Music & Deep House 08.2024 – neue elektronische Songs

Unsere Auswahl an Songs aus dem letzten Monat

Ja, wie kann es sein, dass die Sommermonate immer so schnell an uns vorbeiziehen? Denn schon wieder ist ein Monat vorbei und wir befinden uns im September. Doch bevor wir uns so richtig in die neue Jahreszeit stürzen, wollen wir noch einmal auf den heißen August zurückblicken und mit euch teilen, welche Songs in Sachen House Music und Deep House bei uns in der Redaktion in Dauerschleife gelaufen sind.

Vielleicht ist ja auch der eine oder andere Song dabei, den ihr in eure Playlists aufnehmen könnt. Solltet ihr Veröffentlichungen aus dem August entdeckt haben, die ihr mit uns und den anderen Lesern teilen möchtet, freuen wir uns natürlich, wenn ihr sie in den Kommentaren postet.

Nun aber genug der Worte, Zeit für Musik, also los geht’s!

Platz 1: In Your Eyes – Dexter – Voyage Direct

Unter dem Label Voyage Direct präsentiert der DJ und Produzent Tom Trago niederländische Künstler und ihre Produktionen. Wer unsere Serie verfolgt, weiß, dass wir Fans von Tom Trago und diesem Label sind. Lange Zeit war es ruhig, doch nun gibt es mit „In Your Eyes“ ein neues Release und das auch noch von Dexter, einem der üblichen Verdächtigen auf diesem Label, der auch schon mit „Junofest“ und „Not the Only One“ im Jahr 2010 auf sich aufmerksam machen konnte. Der Song beginnt mit ausladenden Drums, die von einem schönen Pad unterstützt werden, das sich im Laufe der nächsten Takte langsam in den Vordergrund schiebt und dann von Synthesizerklängen überlagert wird. Schnell kommt Stimmung auf und mit dem Einsetzen des Gesangs ertönt auch die Bassline, die kurzen akzentuierten Schläge ergeben eine wunderbar druckvolle und lockere Melodie, die uns durch den Song trägt. Nicht die klassische House-Music-Nummer an sich, sondern etwas Eigenes, aber das meinen wir durchaus positiv.

Platz 2: Every Morning – Edd – Helix Records

Wer auf der Suche nach einem House Music Track ist, der sofort ins Ohr geht, wird bei „Every Morning“ definitiv fündig. Das schnell gespielte Piano hat einfach einen wunderbaren Groove. Die Vocals kamen uns bekannt vor und ja, wir haben uns nicht geirrt, denn diese Ansprache von Kelly Price wurde auch schon von Kanye West in dem Song „Low Lights“ verwendet.

Aber Edd schafft es unserer Meinung nach noch besser, die Musik drumherum zu legen.

Die Bassline hält sich im Hintergrund, die Drums sind klassisch, haben einen guten Druck, aber neben dem erwähnten Gesang ist es einfach diese wahnsinnige Piano-Phrase, die diesen Song ausmacht und uns immer wieder dazu gebracht hat, den Song zu hören.

Platz 3: Can’t You See – geods sorèd – Records DK

Wer eine ruhigere Nummer sucht, wird vielleicht bei “Can’t You See“ fündig. Super zurückhaltend setzt der Song an den richtigen Stellen Akzente. Hier gibt es eine coole Interpretation des Songs „All Good?“ von De La Soul und Chaka Khan. Die Nummer groovt einfach. Synthie Chords werden schnell von sehr spitzen Hi-Hats unterstützt und die Bassline rollt dann rund hinterher.

Der Gesang ist unverkennbar und schon hat man ein Lächeln im Gesicht. Was uns wirklich gut gefällt ist, dass man sich nicht einfach auf dem Sample ausruht, sondern wirklich etwas Eigenes kreiert. Locker und leicht kann man mit dieser Veröffentlichung in den Feierabend starten.

Platz 4: Promise – Maur – Good Company Records

Energischer geht es mit dem nächsten House Music Release weiter. Mit „Promise“ bekommen wir eine aufgeladene Nummer, die von sanften Streicherpassagen begleitet wird. Der Gesang fügt sich wunderbar in den Mix ein und der Aufbau zum Drop mit einem schönen Synthie-Arpeggio zieht einen absolut in den Song hinein. Dieser Release hat ordentlich Zug, wirkt aber zum Glück nicht chaotisch oder unordentlich. Hiermit kann man jeder Party noch ein wenig mehr einheizen. Druckvoll und schön zaubert uns dieser Track bei jedem Hören ein breites Grinsen auf die Lippen. Einziges Problem? Für unseren Geschmack könnte dieser House MusicTrack etwas länger sein!

Platz 5: For The Weekend – Ferreck Dawn, Maverick Sabre, New Machine – Defected Records Limited

Defected Records ist natürlich aus dem elektronischen Bereich und der House Music nicht wegzudenken und mit Ferreck Dawn hat man einen absolut erfahrenen Produzenten und DJ, der seit Jahren das Publikum begeistern kann. Diese Kombination allein reicht schon für eine gute Veröffentlichung. Dazu kommt aber noch die wunderbare Stimme des Sängers Maverick Sabre.Wir kennen ihn von seinem Album „Lonely Are The Brave“, das in einem ganz anderen Genre angesiedelt ist. Die Entwicklung des Künstlers gefällt uns sehr und die Mischung, die zu einer Veröffentlichung auf dem House Music Label Defected Records geführt hat, macht uns verdammt gute Laune. „For The Weekend“ ist ein Track, der sich eher zurückhält, aber das gefällt uns. Es muss ja nicht immer nur nach vorne gehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Song lahm ist. Hört selbst, wir sind fest davon überzeugt, dass der Track in viele Sets passt.

Platz 6: No Faith, No Dreams – Steve Bug, Hervé Solar – Sublease Music

Steve Bug ist ein Name, der keiner großen Einführung bedarf. Als Szenegröße hat er sich seit Jahren sowohl als DJ als auch als Produzent einen Namen gemacht. Wer seine neueste Veröffentlichung hört, weiß warum.

Mit „No Faith, No Dreams“ haben wir eine unglaublich coole Nummer. Perfekt für den Moment, wenn die Clubtüren aufgehen und die Leute reinkommen. Keine klassische House Music aber dafür zurückhaltend, unaufdringlich und cool. Keine überflüssigen Drums, die überall herumschwirren. Nein, streng und klar, genau wie der Rest der Elemente. Die Synthies sind schön dubbig und das Tape-Delay funktioniert wunderbar.

Mit der simplen, aber lässigen Bassline kann man gar nicht anders, als mit zu grooven. So soll es sein. Die Vocals unterstützen zwischen den Synth-Stabs sehr gut und es kommt eine wirklich klasse Nummer heraus.

Platz 7: Roberta Johnson – CINTHIE – Live at Robert Johnson

Wer auf der Suche nach klassischer House Music ist, dem sei die neueste Veröffentlichung von CINTHIE wärmstens empfohlen. Mit „Roberta Johnson“ starten wir mit House Drums, die in schönen schnellen Piano Stabs gipfeln. Die Shaker-Ekstase holt uns voll ab und wir freuen uns schon darauf, von den Becken auf die nächste Phrase vorbereitet zu werden. Ein klassischer Gesang nimmt uns dann noch weiter mit auf die Reise. Passend zum legendären Club, über dessen Label diese Release natürlich auch veröffentlicht worden ist. Mit der Snareroll werden wir dann auf den Drop vorbereitet und freuen uns endlich wieder auf unsere geliebte 4/4 Bassdrum. Diese Nummer lockt jeden aus der Reserve. Genau so lieben wir unsere House Music. Einfach nur gute Laune und tanzen, bis man nicht mehr kann.

Platz 8: Happy Fun – Niconé, David Hasert – Danze

Natürlich wollen wir euch nicht nur House Music, sondern auch einen Deep House Track präsentieren. Mit „Happy Fun“ haben wir einen tollen Release von den Szenegrößen Niconé und David Hasert. Drums, in denen auch eine Cowbell einen gelungenen Platz findet, muss man erst einmal hinbekommen. Eine pulsierende Bassline, gepaart mit einem schönen Piano, geben uns immer wieder die gewünschte Melancholie, die wir so gerne haben. Der Gesang fügt sich perfekt in diese Klanglandschaft ein. Das Arrangement mit Gesangsfetzen, die sich mit der eigentlichen Gesangsphrase abwechseln, hält alles frisch. Dazu der Synthesizersound, der einen mit einem durchgehenden Arppeggio immer weiter antreibt, ist einfach nur gelungen. Dezent und doch energetisch, das muss man erst mal hinbekommen.

Platz 9: Want You – Thando – Fool‘s Gold Records

Wer eine entspannte House Music Nummer sucht, um in Erinnerungen an den Sommer zu schwelgen, wird bei “Want You” definitiv fündig. Trotz der kurzen Spielzeit nimmt uns der Song mit auf eine kleine Reise. Schöne Piano-Akkorde, gepaart mit lässigen House Music Drums ziehen einen sofort in den Bann und man kann sich kaum ruhig auf dem Stuhl halten. Die Veröffentlichung reiht sich definitiv gut in den restlichen Katalog des Labels Fool’s Gold von DJ A-Trak ein, auf dem natürlich auch Songs wie „Barbara Streisand“ veröffentlicht wurden. „Want You“ macht alles richtig, was wir von einem House Music Song erwarten, um mit einem guten Beat in einen entspannten Abend auf der Tanzfläche zu starten.

Das war es dann auch schon wieder mit unserer kleinen Auswahl an Songs, die im vergangenen August 2024 erschienen sind und uns gut gefallen haben. Selbstverständlich hoffen wir, auch euren Geschmack ein wenig getroffen zu haben! Wir freuen uns darauf, euch im nächsten Monat unsere September-Sammlung zu präsentieren.