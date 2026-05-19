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Hughes & Kettner era C, Akustikgitarren-Amp

Die neue Wunderwaffe für Akustik-Gitarre und Gesang

19. Mai 2026
Hughes & Kettner era C

Hughes & Kettner era C

Mit dem Hughes & Kettner era C stellt die deutsche Ampmanufaktur einen neuen Combo-Verstärker für Akustikgitarre vor. Der era C ist der kleinste Vertreter in der era Serie, bringt aber neben seinem geringen Gewicht trotzdem ordentlich Power.

Der neue Hughes & Kettner era C

Der Combo-Amp wurde speziell für das Üben zu Hause, Proben und Auftritte in kleineren Locations konzipiert und ist daher mit einem Gewicht von nur 6,2 kg (6,4 kg in der Holzvariante) ziemlich leicht.

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Hughes & Kettner era C in Action

Dabei ist der neue Hughes & Kettner era C auf unverfälschte, detailreiche und transparente Klangwiedergabe ausgelegt, wobei ihm die 60-Watt Leistung mit einem 8″ Doppel-Membran Speaker helfen.

Er bietet insgesamt vier Kanäle für Instrumente und Gesang, was ihn trotz der geringen Größe echt flexibel macht. Die Kanäle 1 und 2 bieten jeweils einen eigenen Gain-Regler und einen geteilten 3-Band-EQ samt Kontrolle über die eingebauten Effekte.

Hughes & Kettner era C Frontpanel

Davon gibt es acht an der Zahl (5 Reverbs und 3 Delays), die über einen FX-Preset-Wahlschalter angewählt werden können. Kanal 3 ist abgespeckt und über einen Volume Regler steuerbar, Kanal 4 läuft über den FX-Return. Über einen variablen Notch-Filter-Regler, der stufenlos von 41 bis 180 Hz arbeitet, lassen sich störende Resonanzen und Rückkopplungen filtern.

Hughes & Kettner era C Rückseite

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Anschlussseitig liefert der Hughes & Kettner era C ebenfalls genug. Die Kanäle 1 und 2 sind mit Kombibuchsen für XLR und Klinke samt Phantomspeisung und -10db Pad bestückt, während Kanal 3 als 3,5mm Klinkeneingang und Kanal 4 als Teil des integrierten FX-Loop anliegt.

Neben dem DI-Ausgang im XLR-Format mit dazugehörigem Ground-Lift-Schalter verfügt der Akustik-Amp zudem über Bluetooth, wodurch die Einbindung von Zuspielern kinderleicht wird. Der 35mm Hochständer-Flansch lässt einen den Amp auch noch auf einen PA-Stand heben.

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Was kostet der Verstärker für Akustikgitarre?

Der Hughes & Kettner era C ist in den Varianten Schwarz und Wood erhältlich und kommt inklusive Fußschalter. Bei Thomann kostet die schwarze Version 399,- Euro, die Variante mit Holzoptik 499,- Euro.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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