Hall Plug-in mit ERM-Technologie

Seit Frühjahr bietet die österreichische Software-Schmiede iamReverb ihr gleichnamiges Reverb-Plug-in an. Alle Informationen dazu findet ihr in unserer News weiter unten. Nun gibt es vom preislich recht weit oben angesetzten Plug-in iamReverb, die Vollversion kostet 299,- US-Dollar, eine Lite-Version, die regulär nur rund ein Drittel davon kostet (99,- US-Dollar) und dazu noch mit einem Einführungspreis beworben wird – entsprechend kostet iamReverb Lite derzeit 49,- US-Dollar.

iamReverb Lite

Wie sein „großer Bruder“ basiert iamReverb Lite auf der hauseigenen Enhanced Reverb Modeling-Technologie, kurz ERM. Laut Entwickler soll diese einen „natürlichen, realistischen Raumklang mit

echter Tiefe“ bieten.

Die Bedienoberfläche des Plug-ins iamReverb Audio Lite ähnelt dem der Vollversion und bietet weiterhin die drei Distanz-Regler (close, mid, far), mit denen sich Sounds im virtuellen Raum platzieren lassen.

Wo liegen also die Unterschiede zwischen Voll- und Lite-Version?

Reduziertes Interface – keine Size- und Width-Regler in der Hauptansicht

Preset-Sammlung – 55 sorgfältig ausgewählte Presets (statt 134 in der Vollversion)

Impulse Responses – 12 IRs (statt 32), die die gängigen Reverb-Stile abdecken

EQ-Werkzeuge – High-Cut- und Low-Cut-Filter (statt komplettem 6-Band-EQ)

iamReverb Lite ist in den Formaten VST3, AU und AAX verfügbar und unterstützt Windows- sowie macOS-Systeme.: Windows 10 (oder neuer), macOS 10.13 (oder neuer). Für die Registrierung des Plug-ins wird ein iLok-Account benötigt, ein physischer USB-Dongle ist jedoch nicht notwendig.

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Plug-in machen:

Hier unsere Original-News vom 28.03.2025

Das Wiener Unternehmen iamReverb Audio hat die Veröffentlichung seine gleichnamigen iamReverb Plug-ins bekannt gegeben. Dieses soll die Art und Weise wie Räumlichkeit erlebt wird, neu definieren. Entwickelt wurde es für Musiker, Sounddesigner und Produzenten und soll seiner modernen Enhanced Reverb Modeling (ERM)-Technologie ein „bisher unerreichtes Maß an Realismus, Flexibilität und kreativer Kontrolle“ bieten. Die Messlatte legt man bei der Wiener Firma also schon einmal weit oben.

iamReverb Audio

Laut Entwickler basiert iamReverb auf der Enhanced Reverb Modeling (ERM)-Technologie, die die Grenzen der räumlichen Darstellung in der Musikproduktion neu definieren soll und Probleme traditioneller Faltungs- und algorithmischer Hallprozessoren – sei es durch einen synthetischen Klang, unzureichende Basswiedergabe oder unerwünschte Kammfiltereffekte – beheben soll.

iamReverb Audio: Drei Regler für die räumliche Positionierung

iamReverb verfügt über die drei einstellbaren Distanzregler Close, Mid und Far, mit denen Nutzer die wahrgenommene Entfernung von Klangquellen im Raum gezielt formen können. Zusätzlich ermöglichen Parameter wie Pre-Delay, Decay und Size eine individuelle Anpassung und ein integrierter 4-Band-Equalizer erlaubt eine weitere Feinabstimmung des Klangbildes. Mit einer Bibliothek von über 100 Presets bietet das Plug-in laut Hersteller eine Vielzahl an akustischen Umgebungen, um schnell die gewünschte Räumlichkeit für jede Anwendung zu finden.

iamReverb Audio ist zum Einführungspreis von 249,- US-Dollar erhältlich, der reguläre Preis beträgt 299,- US-Dollar. Das Plug-in ist kompatibel mit Windows 10 (und neuer) sowie macOS 10.13 (oder neuer) und unterstützt die Formate VST3, AU und AAX. Zur Aktivierung ist ein iLok-Konto und der iLok License Manager erforderlich, die Lizenzierung kann über iLok Cloud oder iLok USB (Gen 2 oder Gen 3) erfolgen.

iamReverb ist ab sofort auf der Hersteller-Website www.iamreverb.com erhältlich. Hier findet ihr auch eine 14-tägige Demoversion des Plug-ins.