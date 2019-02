Ibanez präsentiert 3 neue Varianten der AE-Serie

Drei edle Ladys stellen sich vor

Neue Hölzer für das Flagschiff!

Seit der Einführung der CITES–Bestimmungen ist die Musikindustrie munter am experimentieren. Zirikote, Okoume oder Koa – immer mehr abenteuerliche Hölzer betreten dabei in Gitarrenform zugeschnitten die Bühne, mit teils spektakulären Maserungen und hervorragenden Klangeigenschaften. Dass Ibanez nun in der Flaggschiffserie der Akustikgitarren – genannt AE – eben jene exotischen Hölzer verbaut, ist da nur konsequent. Bei der aus dem letzten Jahr bekannten AE315 sind nun drei Varianten im Handel erhältlich, die AE-typisch mit dem Weinrebeninlay versehen sind und auf Decken- bzw. Korpushölzer aus Okoume, geflammtem Koa und Zirikote zurückgreifen. Zudem sind bei den drei neuen Modellen AE315FMH-OPS, AE315K-NT und AE315ZR-NT als Highlights in Sachen Zutaten ein Holz-Binding, Knochensattel und -Steg, sowie eine Abalone-Schalllochrosette dabei. Ansehen und vor allem Antesten ist seit Januar dieses Jahres in den Läden der Republik möglich.