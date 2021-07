Ibanez Q Series

Ibanez präsentieren Q Series Headless Guitars

Ist euch Ichika Nito ein Begriff? Nein? Der junge Japaner steht, das lässt sich nicht anders sagen, für eine neue Generation von Gitarristen. Mit seinen oft kurzen, aber knackigen Gitarrenvideos, die mit kristallklarem Tapping und hyperschnellen Sweeping-Läufen die Szene in Atem hielten, avancierte er recht schnell zur Social Media Sensation. Ich gebe zu, selbst bei seinen Videos hier und da gedacht zu haben „Ok – why even bother“.

Wenn man gefragt wird, was denn aktuell die neue Generation an Gitarristen, dann gehören also Spieler wie Ichika dazu. Insofern macht es Sinn, dass Traditionsmarken wie Ibanez dem Rechnung tragen – und eine neue Gitarre entwickelten, die in neue Zeiten passt.

Wer bei dem Anblick gleich denkt – Headless Rundumschlag, haben das nicht Strandberg schon gemacht? Sicher, aber bis zu einem gewissen Grad ist das schon besonders, wenn jemand wie Ibanez ein ähnliches Konzept aufzieht. Außerdem sind die Unterschiede da – und nicht zu verachten. Die Q52, Q54 sowie die Iterationen der QX-Serie sind allesamt mit eigens für die Serie entwickelten Q-Humbuckern sowie R1 Singlecoils ausgestattet. Die Q52, ausgestattet mit den Humbuckern, einer Mono-Tune Brücke, besitzen wie viele Strandberg Gitarren auch Nyatoh Holz am Korpus sowie einen dreiteiligen Hals, mit unlackierter Ahorn Rückseite und Ahorn-Griffbrett – sehr erfreulich! Dazu kommt das Wizard-C-Profil, das ein bisschen flacher ausfällt als die Halse vieler Gitarren der RG-Serie. Die Q54 fährt identische Features, wartet jedoch mit einer HSS Bestückung auf. Die String Lock Mechanik sorgt dafür, dass ihr ruckzuck und unproblematisch die Saiten wechseln könnten – was nicht bei allen Headless Guitars selbstverständlich ist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ibanez Q52, Q54 und QX-Serie von Headless Gitarren

Schräge Bünde – ist das für jeden? Sicher nicht. Die abgeschrägten Bünde arbeiten vielen Spielweisen aus dem Math Rock, Djent und Modern Rock zu. Slapping, Tapping und Fingerstyle Sweeping funktionieren zuvorkommender, wenn die Bünde abgeschrägt sind.

Fünffach Wegschalter, MIX-Schaltesystem und eine äußerst coole „Stained“ Optik – ich bin kurz davor, mich zu verlieben, aber Tatsache ist auch, dass ich persönlich mit abgeschrägten Bünden keine guten Erfahrungen gemacht habe. Vielleicht erfordert das aber auch nur eine gewisse Umstellung.

Schön also, dass Ibanez den Mut haben, neue Wege zu beschreiten. Wir sind sehr gespannt, vor allem für einen Preis von ungefähr 1000,- Euro hochwertige Headless Gitarren aus dem Hause Ibanez ausführlich zu testen.