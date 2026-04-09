Ibanez S721RB-BKF und AZ41B1-BKF, E-Gitarren

Zuwachs in der Iron Label Serie

Mit der Ibanez S721RB-BKF und der Ibanez AZ41B1-BKF wird die düstere Iron Label Serie des japanischen Herstellers um zwei spannende Neuzugänge erweitert. Komplett in Schwarz, mit modernen Features sowie kraftvollen Pickups sind sie klar auf zeitgenössische Heavy-Sounds zugeschnitten.

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Die Ibanez S721RB-BKF

Die Ibanez S721RB-BKF basiert auf dem schlanken S-Korpus aus Okoume. Der geschraubte, 5-teilige Wizard III Hals besteht aus Ahorn sowie Walnuss. Das Ebenholzgriffbrett mit 24 Jumbo-Bünden und einer 648 mm Mensur sorgen für eine präzise Bespielbarkeit, während lumineszierende Side Dots die Orientierung bei schlechtem Licht garantieren. Die Hardware umfasst die Gibraltar Standard III Bridge für optimalen Sustain und Gotoh MG-T Locking-Mechaniken.

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Als Tonabnehmer dienen zwei DiMarzio D Activator Humbucker, die einen druckvollen, offenen Sound mit straffen Bässen liefern. Der 5-Wege Pickup-Wahlschalter ermöglicht dabei flexible Tonabnehmer-Kombinationen für eine Fülle an unterschiedlichen Sounds.

Die Ibanez AZ41B1-BKF

Neu in der Iron Label Familie ist die Ibanez AZ41B1-BKF. Sie überträgt die ergonomische AZ-Konstruktion erstmals in die schwarz gehaltene Serie. Ihr Korpus besteht aus amerikanischer Linde, gepaart mit einem Hals aus geröstetem Ahorn mit einem ovalen C-Profil samt Super All Access Neck Joint für ungehinderten Zugang zu den hohen Lagen. Das Ebenholzgriffbrett trägt 24 Jumbo-Edelstahlbünde.

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Erstmalig in der Serie kommt die feste F106 Bridge für gesteigerten Sustain zum Einsatz. Die AZ41B1-BKF besitzt ebenfalls Gotoh MG-T Locking-Mechaniken,

Klanglich punktet das Modell mit DiMarzio Fusion Edge Pickups und dem dyna-MIX10 Switching-System inklusive Alter Switch, das zwischen Humbucker- und Single-Coil-Betrieb schalten lässt und insgesamt zehn Klangvarianten ermöglicht. Damit unterstreicht die AZ41B1-BKF, dass sie sich in jedem Klangumfeld behaupten kann.

Preis und Verfügbarkeit

Beide Gitarren sind direkt verfügbar. Bei Thomann kostet die Ibanez S721RB-BKF 999,- Euro. Die Ibanez AZ41B1-BKF beläuft sich auf 1.099,- Euro.