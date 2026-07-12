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iceGear Mochizuki Synthesizer für iOS und macOS

iceGear Mochizuki: 4-Oszillator-Synthesizer für iOS und macOS

iceGear hat mit Mochizuki einen neuen Synthesizer für iOS und macOS veröffentlicht – die erste Neuerscheinung des Entwicklers Satoshi seit Nambu (erschienen 2023, angelehnt an den Opsix).

Nach dem kostenlosen Download erhaltet ihr automatisch eine Demo-Version für 7 Tage. Danach muss der Synthesizer über In-App-Käufe freigeschaltet werden.

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Vier Oszillatoren, drei Engines

Mochizuki basiert auf vier unabhängigen Oszillatoren (keine Layer). Jeder Oszillator bietet drei wählbare Engines:

Virtual Analog mit AM : klassische Wellenformen (Sägezahn, Puls, Dreieck, Sinus) mit Sync, Shaping und Amplitudenmodulation

: klassische Wellenformen (Sägezahn, Puls, Dreieck, Sinus) mit Sync, Shaping und Amplitudenmodulation 2-Operator-FM : Carrier + Modulator, breites Wellenformangebot, inkl. Feedback-Steuerung

: Carrier + Modulator, breites Wellenformangebot, inkl. Feedback-Steuerung Resonator: Physical-Modeling-Klänge über flexible Noise- und Textur-Generatoren als Exciter (einzeln oder gemischt einsetzbar). Das Noise-Modul bietet u. a. Downsampling, Burst und Crackle. Die Resonatoren lassen sich über integrierte Hoch-/Tiefpassfilter sowie Allpassfilter und Kammfilter formen.

Jeder Oszillator verfügt über eine eigene Mixer-Sektion mit Panning sowie flexibles Filter-Routing (Filter 1, Filter 2, beide Filter oder direkt zum VCA).

Subtraktive Klangformung

Zwei Multimode-Filter (Low-Pass, High-Pass, Band-Pass, Notch) mit integriertem Overdrive und eigener AD-Hüllkurve. Filter 1 lässt sich in Filter 2 oder direkt in den VCA routen.

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Modulation

Haupt-Amp-ADSR

Vier Modulations-Hüllkurven mit Doppel-Attack-Stufe (AADSR) und Kurvensteuerung

Vier tempo-synchronisierbare Multi-Waveform-LFOs (zwei polyphone LFOs mit Step-Sequencing-Option, zwei globale LFOs)

Jeder Parameter ist modulierbar über eine 4-Slot-Modulationsmatrix (Quelle, Ziel, Shaper, Kurve) – zusätzlich nutzbar: Aftertouch, Pitch Bend, Notenposition u. a.

Effekte und Keyboard

Multi-FX-Sektion mit EQ, Saturator, Kompressor, Chorus, Delay, Filter und Reverb, alle detailliert einstellbar. Neu bei iceGear: ein Animoog-artiges Keyboard, das Slide- und Modulationsgesten samt Aftertouch-Steuerung erlaubt, inklusive virtuellem Pitch- und Mod-Wheel.

Preis & Verfügbarkeit

iceGear Mochizuki steht als kostenloser Download bereit (inkl. Werkspresets). Die Vollversion (v1) kostet 22 €, ein 7-tägiger Test ist verfügbar. Läuft als Standalone- und AUv3-Plugin auf iOS (iPad/iPhone) und macOS (Apple Silicon) und ist im Apple App Store erhältlich.

Nach dem kostenlosen Download erhaltet ihr automatisch eine Demo-Version für 7 Tage. Danach muss der Synthesizer über In-App-Käufe freigeschaltet werden.