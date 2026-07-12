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iceGear Mochizuki, 4-Oszillator-Synthesizer für iOS und macOS

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iceGear Mochizuki Synthesizer für iOS und macOS

12. Juli 2026
iceGear Mochizuki (4-Oscillator Synthesizer) GUI

iceGear Mochizuki GUI

iceGear Mochizuki: 4-Oszillator-Synthesizer für iOS und macOS

iceGear hat mit Mochizuki einen neuen Synthesizer für iOS und macOS veröffentlicht – die erste Neuerscheinung des Entwicklers Satoshi seit Nambu (erschienen 2023, angelehnt an den Opsix).

Nach dem kostenlosen Download erhaltet ihr automatisch eine Demo-Version für 7 Tage. Danach muss der Synthesizer über In-App-Käufe freigeschaltet werden.

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Vier Oszillatoren, drei Engines

Mochizuki basiert auf vier unabhängigen Oszillatoren (keine Layer). Jeder Oszillator bietet drei wählbare Engines:

  • Virtual Analog mit AM: klassische Wellenformen (Sägezahn, Puls, Dreieck, Sinus) mit Sync, Shaping und Amplitudenmodulation
  • 2-Operator-FM: Carrier + Modulator, breites Wellenformangebot, inkl. Feedback-Steuerung
  • Resonator: Physical-Modeling-Klänge über flexible Noise- und Textur-Generatoren als Exciter (einzeln oder gemischt einsetzbar). Das Noise-Modul bietet u. a. Downsampling, Burst und Crackle. Die Resonatoren lassen sich über integrierte Hoch-/Tiefpassfilter sowie Allpassfilter und Kammfilter formen.

Jeder Oszillator verfügt über eine eigene Mixer-Sektion mit Panning sowie flexibles Filter-Routing (Filter 1, Filter 2, beide Filter oder direkt zum VCA).

iceGear Mochizuki (4-Oscillator Synthesizer) Signalpfad

Mochizuki Signalpfad

Subtraktive Klangformung

Zwei Multimode-Filter (Low-Pass, High-Pass, Band-Pass, Notch) mit integriertem Overdrive und eigener AD-Hüllkurve. Filter 1 lässt sich in Filter 2 oder direkt in den VCA routen.

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Modulation

  • Haupt-Amp-ADSR
  • Vier Modulations-Hüllkurven mit Doppel-Attack-Stufe (AADSR) und Kurvensteuerung
  • Vier tempo-synchronisierbare Multi-Waveform-LFOs (zwei polyphone LFOs mit Step-Sequencing-Option, zwei globale LFOs)
  • Jeder Parameter ist modulierbar über eine 4-Slot-Modulationsmatrix (Quelle, Ziel, Shaper, Kurve) – zusätzlich nutzbar: Aftertouch, Pitch Bend, Notenposition u. a.

Effekte und Keyboard

Multi-FX-Sektion mit EQ, Saturator, Kompressor, Chorus, Delay, Filter und Reverb, alle detailliert einstellbar. Neu bei iceGear: ein Animoog-artiges Keyboard, das Slide- und Modulationsgesten samt Aftertouch-Steuerung erlaubt, inklusive virtuellem Pitch- und Mod-Wheel.

Preis & Verfügbarkeit

iceGear Mochizuki steht als kostenloser Download bereit (inkl. Werkspresets). Die Vollversion (v1) kostet 22 €, ein 7-tägiger Test ist verfügbar. Läuft als Standalone- und AUv3-Plugin auf iOS (iPad/iPhone) und macOS (Apple Silicon) und ist im Apple App Store erhältlich.

Nach dem kostenlosen Download erhaltet ihr automatisch eine Demo-Version für 7 Tage. Danach muss der Synthesizer über In-App-Käufe freigeschaltet werden.

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Preis

  • 22,- EUR

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Über den Autor
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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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  1. Profilbild
    chardt AHU

    Also der Download ist „umsonst“, aber nach sieben Tagen muss ich zahlen für die Benutzung? Ich habe vier „Oszillatoren“, die aber anscheinend strikt getrennt sind, also z.B. viermal 2-Op-FM geht, aber 4-Op-FM geht nicht? Sorry, aber mein Glump-Detektor schlägt gerade ziemlich aus 🙁

    2. Mehr anzeigen
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