Icon Pro Audio AirMic Pro Smart Microphone System, drahtloses Mikrofonsystem

Anfang des Jahres hatte Icon Pro Audio zusammen mit Harrison das Audiointerface 32Ci vorgestellt, nun folgt mit dem Icon Pro Audio AirMic Pro ein drahtloses Mikrofonsystem. Ob Live-Streaming, Vlogging, Podcasting oder Aufnahmen im Freien, dieses neue drahtlose Mikrofonsystem lässt sich dank eines integrierten Magnetsystems einfach an der Kleidung oder an Gegenständen befestigen, um es in jeder Umgebung einsetzen zu können.

Icon Pro Audio AirMic Pro Smart Microphone System

Das AirMic Pro verfügt über ein in den Sender integriertes Kondensatormikrofon mit Kugelcharakteristik, das mit Pegeln von bis zu 115 dB klarkommt. Die maximale Betriebsdauer des AirMic Pro Systems beträgt bis zu 24 Stunden. Jeder AirMic Pro-Sender bietet acht Stunden ununterbrochenen Betrieb und kann in der mitgelieferten Ladeschale zweimal vollständig aufgeladen werden. Praxisnah ist die Tatsache, dass der Empfänger auch im Wiedergabemodus mit dem Handy verbunden bleiben kann.

Gesteuert und eingestellt wird alles über die Touchscreen-Benutzeroberfläche des Empfängers. Hierüber lassen sich Mikrofonverstärkung, Monitor- und Ausgangspegel einstellen und u.a. die Rauschunterdrückung feinjustieren.

Einsetzbar ist das System mit Android-Geräten, iPhones und Kameras. Ausgeliefert wird es, neben einem Windschutz, mit einem kompletten Satz von Adaptern und Kabeln für verschiedene Anwendungen.

Hier das offizielle Video dazu:

Ab August soll das Icon Pro Audio MicPro System im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung gibt der Hersteller mit 179,- Euro an.