Interface mit Touchscreen und ADAT

Das Icon Pro Audio Touch 8 ist ein neues Audiointerface, das mit einem 10-Zoll-Touchscreen aufwartet. Für wen ist das Interface geeignet? Wir fassen für euch die wichtigsten Informationen zusammen.

Icon Pro Audio Touch 8

Das Icon Pro Audio Touch 8 verfügt über vier Combo-Eingänge (XLR Mic/Line/Instrumenten-Eingänge) und bietet flexible Anschlussmöglichkeiten mit XLR- und TRS-Buchsen. In Kombination mit vier Klinkenausgängen lässt sich dieses Interface vielseitig einsetzen.

Die verbauten Preamps erlauben eine maximale Gain-Aufholung von 75 dB. Den Dynamikbereich gibt Icon Pro Audio wie folgt an:

Analog to Digital Conversion Dynamic Range 125 dB, A-weighted Signal-to-Noise Ratio -125 dB, A-weighted Total Harmonic Distortion + Noise -117 dB, -1dBFS Digital to Analog Conversion Dynamic Range 130 dB, A-weighted Signal-to-Noise Ratio -130 dB, A-weighted Total Harmonic Distortion + Noise -120 dB, -1dBFS

Herzstück des Icon Pro Audio Touch 8 ist ein 10-Zoll-Multitouch-LCD-Bildschirm, über den nahezu die komplette Bedienung erfolgt. An Hardware-Bedienelementen bietet das Interface ansonsten nur einen großen Drehregler. Icon Pro Audio verspricht für den Touchscreen eine reaktionsschnelle Steuerung mit virtuellen Fadern, berührungsempfindlichen Tasten sowie einer 15-Segment-Pegelanzeige.

Wichtige Funktionen wie -20 dB-Pad, Phantomspeisung, Polaritätskontrolle und Direct-Monitoring bietet das Touch 8 ebenfalls.

Neben den vier bereits erwähnten Klinkenausgängen ist das Icon Pro Audio Touch 8 mit zwei Kopfhörerausgängen (individuell in der Lautstärke regelbar), flexiblen Monitoring-Optionen, WordClock-Ein-/Ausgang und einer ADAT-Schnittstelle ausgestattet, worüber sich das Interface um acht Ein- und Ausgangskanäle erweitern lässt.

Seinen Anschluss an einen Computer sowie eine direkte Verbindung zu Streaming-Diensten findet das Audiointerface über einen UNI OTG USB-C-Anschluss. Geroutet und eingestellt wird alles über ICONs IO Pro-Software, die zusätzlich über integrierte Effekte wie Hall, Kompressoren oder Delays verfügt.

Das Touch 8 wird im zweiten Quartal zum Preis von 599,- Euro erhältlich sein. Weitere Informationen findet ihr hier.