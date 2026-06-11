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Iconic Instruments Detroit Drums, Plug-in

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Drums & Mixing wie in den 60ern

11. Juni 2026

Iconic Instruments Detroit Drums Plug-in am

Iconic Instruments Detroit Drums ist ein Plug-in, das zwei Vintage-Drumkits und die dazu passende Mix-Technik vereint. Aufwendige Aufnahmen, authentisches Dampening und Tuning sowie Ära-typische Nachbearbeitung versprechen ein originalgetreues Schlagzeug für R&B, Soul und Rock.

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Iconic Instruments Detroit Drums – der Sound der 60er

Das Plug-in lässt dem User die Wahl zwischen einem L-Modell und einem S-Modell. Die Abkürzungen mögen für bekannte Schlagzeughersteller stehen.

Die Zusammenstellung der Kits entsprechen der Zeit: Bass Drum, Snare, Tom, Floor Tom, Hi-Hat und Cymbal. Alle Instrumente wurden akribisch mit mehreren Abwandlungen abgesampelt und im Round-Robin-Verfahren wiedergegeben. Für das Hi-Hat gibt es sechs Abstufungen der Öffnung.

Die Drums lassen sich alternativ auch chromatisch mappen, einschließlich aller Abwandlungen, oder als GM-Mapping aufrufen, um mit MIDI-Spuren und anderen Instrumenten kompatibel eingesetzt zu werden. Insgesamt sind 10 Drums-Setups und 10 Mixing-Setups als Presets vorhanden.

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Die Drums wurden entsprechenden Mikrophonen und in einer Umgebung aufgenommen, wie es in den 60er Jahren üblich war. Für die Nachbearbeitung bietet das Plug-in Emulationen von Vintage-Studiotechnik, die vereinfachte Bedienoberflächen haben. Dazu gehören ein Mixer, der für jeden Instrumentenkanal optimiert ist und Preamps pro Bus besitzt, ein 140 Plate Reverb, mit HP/LP-Filter, ein 660 Vari-Nu Tube-Kompressor, ein vereinfachter Hi-/Low-Shelf EQ, eine Bandmaschine für den Mix-Bus und ein Tape-Effekt. Über eine Matrix können die Instrumente auch auf Einzelspuren einer DAW geroutet werden.

Iconic Instruments Detroit Drums ist in den Formaten VST, AU und AAX (macOS, Windows) verfügbar. Zur Einführung kostet das Plug-in 79,- US-Dollar, später 99,- US-Dollar.

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Preis

  • Einführung 79,- US-Dollar

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der jim RED

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