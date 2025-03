Iconic Instruments Levine’s Machines – Drum Machine, Plugin

Mit Channel Strip pro Drum

Mit der Wortschlange „Iconic Instruments Levine’s Machines – Drum Machine“ wird nicht nur ein Plug-in vorgestellt, sondern auch eine Serie zukünftiger Plug-ins angekündigt, die in Kooperation mit dem britischen Produzenten Steve Levine (Culture Club, The Mood, The Clash, XTC, The Beach Boys, Motörhead, Ziggy Marley, West World etc.) und seinem Equipment entwickelt wurde.

Iconic Instruments Levine’s Machines – Drum Machine

Die digitalen Vintage-Maschinen Linn LM-1 und Linndrum sind in jüngster Zeit in den Fokus einiger Hard- und Software-Entwickler gerückt: GForce IconDrum, Aly James VProm 3, Luma-1 / Luma-µ, Behringer LM-Drum. Man hat die Wahl.

Nun also auch noch das LM-1 Plug-in von Steve Levine. Was kann es besser? Zunächst einmal ist d die LM-DM, wie das Plug-in abgekürzt wird, eine Drum-Maschine mit den Sounds der LM-1, auch wenn dies in der Produktbeschreibung nicht expliziert erwähnt wird.

Das Panel bietet zwei Ansichten. Mit Drums/Mixer hat man die Trigger-Tasten und Tuning-Regler der Drums und die Mix-Funktionen Volume, Panning, Delay/Reverb-Send für alle Sounds im Zugriff. Zusätzlich kann der Ausgangsbus zugewiesen werden.

Das Sequencer-Panel hat nichts mit dem Vorbild zu tun, sondern ist eine Lauflichtprogrammierung, die alle Spuren gleichzeitig darstellt. Der Shuffe-Modus und die rhythmische Auflösung separat eingestellt werden.

Das Besondere an dem Plug-in ist, dass es für jeden Drumsound-Kanal einen eigenen Channel Strip gibt. Dieser wurde dem Equipment nachempfunden, dass Steve Levine seinerzeit bei den Produktionen mit seiner LM-1 genutzt hat. In dem Strip sind Drive, Drive mit High- und Lowpass Controls, Compressor/Limiter, Transient Control und ein 4-Band British-Style EQ.

Auch Reverb und Delay, die über zwei Send-Wege angesteuert werden können, emulieren bekannte, hochwertige Vorbilder aus den 80er Jahren.

Iconic Instruments Levine’s Machines – Drum Machine ist in den Formaten VST, AU und AAX für macOS und (derzeit nur) VST für Windows verfügbar. Zur Einführung kostet das Plug-in 79,- Euro, der reguläre Preis beträgt 99,- Euro, jeweils zzgl. VAT.