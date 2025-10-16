IK Multimedia ARC ON·EAR, Headphone Correction/Monitoring System

Mit Kopfhörern präzise mischen

IK Multimedia ARC ON·EAR ist ein kompaktes und portables Hardware-Gerät, das die Wiedergabe über Kopfhörer korrigiert und die Klangdarstellung von Studiomonitoren in einer optimalen Umgebung nachbildet. Somit kann man überall und in jeder Situation zuverlässig einspielen, mischen und mastern.

ANZEIGE

IK Multimedia ARC ON·EAR

Mit dem Headphone Correction/Virtual Monitoring System hat laut IKM das „Rätselraten“ beim Arbeiten mit Kopfhörern ein Ende. Selbst sogenannte Referenz-Kopfhörer färben den Klang und eine übertriebene Stereobreite macht eine räumliche Beurteilung nahezu unmöglich. ARC ON·EAR ermöglicht durch einen neutralen Frequenzgang und einem natürliches Stereobild wie mit realen Studiomonitoren zu arbeiten und quasi auf einem hochwertigen Wiedergabesystem vorzuhören.

ARC ON·EAR ist mit hochwertigen 32-Bit-Wandlern und Kopfhörerverstärker ausgestattet. Das Gerät wird via USB-C mit einem Rechner verbunden und kann bis zu fünf Profile laden. ARC ON·EAR arbeitet im Gegensatz zu entsprechenden Plug-ins nicht mit Impulsantworten, sondern Physical-Modeling.

Da jeder Kopfhörer seinen gewissen Eigenklang hat, verwendet ARC ON·EAR spezifische Kalibrierungsprofile, die aufwendig eingemessen wurden, um einen transparenten und zuverlässigen Klang zu gewährleisten. Dank der Unterstützung für Hunderte bekannter Kopfhörermodelle klingt ein Mix stets klar, ausgewogen und naturgetreu.

ANZEIGE

Mit der dazu gehörenden ARC ON·EAR Control-Software lässt sich das Setup schnell und einfach einrichten und feinabstimmen. Nach der Konfiguration arbeitet das Gerät mit einer Akkuladung bis zu vier Stunden. Außerdem werden über die Software zukünftige Updates durchgeführt.

IK Multimedia ARC ON·EAR wird voraussichtlich ab Mitte November verfügbar sein. Zum Lieferumfang gehören ein Case für den Transport, ein USB-C-Kabel, eine Stereo-Audiokabel (3,5 mm TRS mit 6,3 mm-Adapter) und die Control Software. Zur Einführung gilt ein Sonderpreis von 249,99 Euro, der reguläre Preis beträgt 299,99 Euro, jeweils zzgl. MwSt.