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IK Multimedia ARC ON EAR 1.5, Headphone Correction/Monitoring System

Jetzt auch mit In-Ears präzise mischen

14. Mai 2026
ik multimedia arc on ear 1.5

IK Multimedia ARC ON EAR 1.5, Headphone Correction/Monitoring System

Seit Oktober 2025 bietet der italienische Hersteller IK Multimedia mit ARC ON EAR ein kompaktes und portables Hardware-Gerät, das die Wiedergabe über Kopfhörer korrigiert und die Klangdarstellung von Studiomonitoren in einer optimalen Umgebung nachbildet. Somit kann man überall und in jeder Situation zuverlässig einspielen, mischen und mastern. Ab sofort ist IK Multimedia ARC On EAR 1.5 erhältlich, das den Funktionsumfang deutlich erweitert.

IK Multimedia ARC ON EAR 1.5

Mit der neuen Version 1.5 geht ARC ON EAR über die klassischen Over-Ear-Kopfhörer hinaus, denn das IK Multimedia System bietet ab sofort eine Unterstützung von In-Ear-Kopfhörern. Hierfür hat der Hersteller zunächst 50 Modelle vermessen und in sein System integriert, darunter auch die Apple AirPods.

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IK Multimedia ARC ON EAR 1.5, Headphone Correction/Monitoring System

IK Multimedia ARC ON EAR 1.5 wendet bei jedem unterstützten IEM eine Kalibrierung und räumliche Signalverarbeitung an. Nutzer können bis zu fünf Profile auf dem ARC ON EAR Gerät speichern, darunter verschiedene Kopfhörerkalibrierungen und benutzerdefinierte Klangkurven, und bei unterschiedlichen Hörkonfigurationen sofort zwischen diesen wechseln.

IK Multimedia ARC ON·EAR x

Die ARC ON EAR-Software erleichtert die Konfiguration und Feinabstimmung des Hörerlebnisses und bietet Unterstützung für die Verwaltung von Voreinstellungen, die Klangformung sowie Firmware-Updates. Wie genau und gut das ARC ON EAR System funktioniert, könnt ihr in unserem Test nachlesen, diesen findet ihr hier.

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IK Multimedia ARC ON·EAR control

ARC ON EAR 1.5 ist ab sofort für alle registrierten Nutzer als kostenloses Update erhältlich. Neukunden erhalten das System für 229,- Euro.

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der jim RED

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