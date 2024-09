IK Multimedia iLoud Micro Monitor Pro, Nahfeldmonitore

Pro-Version der kompakten Studiomonitore

Mit den IK Multimedia iLoud Micro Monitor Pro stellt der italienische Hersteller IK Multimedia eine weitere Version seiner kompakten Nahfeldmonitore vor. Im Jahr 2016 hatten wir die erste Version bereits getestet, nun folgt die Pro-Version der Lautsprecher. Laut Hersteller werden beide Varianten parallel verkauft, die iLoud Micro Monitore (ohne Pro) wird es also auch weiterhin im Handel geben.

IK Multimedia iLoud Micro Monitor Pro

ANZEIGE

Eine der größten Neuerungen bei der Pro-Version der iLoud Micro Monitore ist die Tatsache, dass das ARC-System von IK Multimedia sowie die X-Monitor-Software direkt in die Speaker integriert ist. Entsprechend handelt es sich um ein komplett neue Abhörsystem, das nur wenig von der normalen Version übernommen hat. So bieten die iLoud Micro Monitore Pro beispielsweise die doppelte Leistungskraft, sie sind nicht mehr in eine aktive/passive Version aufgeteilt, sondern verfügen jeweils über eigene Endstufen & Co.. Der Frequenzbereich wurde erweitert, dazu verfügen sie zusätzlich zu RCA-Eingängen nun auch über XLR-Eingänge.

Technisch handelt es sich bei den IK Multimedia iLoud Micro Monitor Pro Lautsprechern um 2-Wege-Systeme. Sie verfügen über 3-Zoll-Woofer und einen 1-Zoll-Hochtöner und werden von Class-D-Endstufen mit insgesamt 50 Watt angetrieben (30W für LF, 20W für HF). Die Übergangsfrequenz liegt bei 2,5 kHz und der gesamte Frequenzbereich erstreckt sich von 50 Hz bis 20 kHz (± 2 dB).

Neben der Möglichkeit die Lautsprecher über das integrierte ARC-System automatisch einmessen zu können, bieten die Studiomonitore auch rückseitige Bedienelemente für LF Extension, LF und HF Trim sowie die Aktivierung eines „Desk Modus“ (sofern die iLoud Micro Pro direkt auf einem Tisch stehen).

ANZEIGE

Hier das Video dazu:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die IK Multimedia iLoud Micro Monitore Pro sind ab sofort im Handel erhältlich. Einzeln kostet ein Speaker ca. 333,- Euro, das 2er Pack schlägt mit ca. 665,- Euro zu Buche.