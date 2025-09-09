Speaker mit integriertem ARC-System

Der italienische Hersteller IK Multimedia präsentiert mit den IK Multimedia iLoud Precision MK2 die zweite Generation seiner Precision-Speaker fürs Tonstudio.

IK Multimedia iLoud Precision MK2

Mit den iLoud Precision Mk2-Lautsprechern möchte IK Multimedia seine Position im hart umkämpften Markt der Nahfeldmonitore weiter ausbauen und vor allem in Sachen Klangqualität nachlegen. Wie in unserem Vergleichstest von Studiomonitoren gezeigt, kamen die bisherigen iLoud Precision-Speaker noch nicht an das Niveau der Platzhirsche von Neumann oder Genelec heran.

ANZEIGE

Die neuen IK Multimedia iLoud Precision MK2 verfügen u. a. über einen überarbeiteten Hochtontreiber, der den Lautsprechern mehr Klarheit und Offenheit bringen soll. Der Hochtöner basiert auf einer Textilkalotte und wurde durch Graphen verstärkt, was insgesamt zu einer verbesserten Hochtonwiedergabe führen soll.

Insgesamt bieten die beiden Modelle Precision 5 Mk2 und Precision 6 Mk2 einen Frequenzbereich von 45 bzw. 46 Hz bis 30 kHz (+/- 1 dB) und sind weiterhin als 2-Wege-System ausgelegt. Mit 135 W (Precision 5) bzw. 150 W (Precision 6) sollte ausreichend Power zur Verfügung stehen. Die maximalen SPLs gibt IK Multimedia wie folgt an:

Precision 5 Mk2: 101,6 dB (kontinuierlich), 113,3 dB (Peak)

Precision 6 Mk2: 103 dB (kontinuierlich), 115,2 dB (Peak)

Entsprechend ihres Namens ist die Precision 5 Mk2 mit einem 5-Zoll-Mittel-/Tieftöner und einem 1-Zoll-Hochtöner ausgestattet, die Precision 6 Mk2 wartet mit einem 6,5-Zoll-Mittel-/Tieftöner und einem 1,5-Zoll-Hochtöner auf.

Als weitere Neuheit der IK Multimedia iLoud Precision MK2 gibt der Hersteller das überarbeitete Gehäuse an, das über eine verbesserte Innenverstärkung und eine verfeinerte HDF-Konstruktion verfügt, um Resonanzen zu reduzieren und eine größere Klarheit über das gesamte Spektrum zu erzielen.

ANZEIGE

Hier das Video zu den zwei neuen Speakern:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vor allem Nutzer, die über kein vollständig optimiertes Studio verfügen, werden sich darüber freuen, dass IK Multimedia bei der zweiten Generation der iLoud Precision Mk2-Studiomonitore wieder auf das integrierte ARC-System setzt, mit dem die Lautsprecher an örtliche Gegebenheiten klanglich angepasst werden können. IK Multimedia hat das System, das nun auf den Namen ARC X hört, ebenfalls überarbeitet. Neu ist beispielsweise die Möglichkeit, die Hörumgebung auf drei unterschiedlichen Höhen zu messen.

Das neue ARC X-System löst die bisherigen System Monitor-X und ARC 4 und gehört bei den Precision Mk2-Speakern bereits zum Lieferumfang hinzu. Besitzer der Precision Mk1 können auf das neue System mit Hilfe eines Firmware-Updates upgraden.

Ab sofort sind die IK Multimedia iLoud Precision Mk2 im Handel erhältlich. Die Stückpreise belaufen sich auf 799,- Euro für die Precision 5 Mk2 und auf 899,- Euro für die Precision 6 Mk2.