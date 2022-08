IK Multimedia iLoud Precision, neue Studiomonitore

(ID: 507023) 3 Speaker für die Mittelklasse

Das italienische Unternehmen IK Multimedia meldet sich mit neuen Nahfeldmonitoren aus der Sommerpause zurück. Die Lautsprecher, die in drei unterschiedlich großen Ausführungen erhältlich sind, hören auf den Namen iLoud Precision und erweitern die bereits länger erhältlichen iLoud MTM und iLoud Micro Monitore um weitere Paare. In unseren Tests schnitten beide bisherigen Studiomonitore gut bis sehr gut ab, so dass wir auf die bald erhältlichen IK Multimedia iLoud Precision sehr gespannt sind.

IK Multimedia iLoud Precision 5, 6, MTM

Mit iLoud Precision 5, Precision 6 und Precision MTM haben die italienischen Entwickler gleich drei unterschiedliche Studiomonitore entwickelt. Wie die Namen bereits vermuten lassen, verfügen die Precision 5 über einen 5-Zoll-Woofer und die Precision 6 über einen 6-Zoll-Woofer. In Anlehnung an das Konzept der bisherigen iLoud MTM Speaker verfügen die Precision MTM über zwei 5-Zoll-Woofer sowie einen 30 mm Hochtöner. Die anderen beiden werden jeweils mit einem 1,5 Zoll Hochtöner ergänzt.

Entsprechend der unterschiedlichen Größen hat IK Multimedia auch die Class-D-Endstufen ausgelegt. Über 135 Watt verfügt die Precision 5, über 150 Watt die Precision 6 und über 175 Watt die MTM-Variante.

Ansonsten ähneln sich die drei Speaker sehr. Sie bieten jeweils einen kombinierten XLR-TRS-Eingang mit Level-Regler sowie diverse Klangregelungsmöglichkeiten, um die Speaker an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Die Speaker sind allesamt mit Bassreflexöffnungen auf der Rückseite der Gehäuse ausgestattet und sollen es klanglich laut IK Multimedia auch mit höherpreisigen Studiomonitoren aufnehmen können.

Eine Besonderheit der drei Precision Speaker stellt die Möglichkeit dar, sie mit IK Multimedias ARC System zu kombinieren, so dass der Abhörraum über das ARC System ausgemessen und der Klang der Speaker entsprechend angepasst werden kann. Mehr zum ARC System 3 erfahrt ihr in unserem Test.

Die drei Precision Lautsprecher werden zeitnah im Handel erhältlich sein. Die Preise belaufen sich auf 999,- Euro für die Precision 5, auf 1.199,- Euro für die Precision 6 und auf 1.399,- Euro für die Precision MTM. IK Multimedia stösst mit diesen Speakern also klar in die untere Mittelklasse der Studiomonitore vor. Deutlich günstiger sind die bisherigen iLoud Speaker zu haben. Aktuell kosten die iLoud Micro Monitore 279,- Euro, die iLoud MTM Speaker 349,- Euro.