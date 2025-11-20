ANZEIGE
IK Multimedia iLoud Sub, Subwoofer

Kompakter Subwoofer mit ARC X-System

20. November 2025
ik multimedia iloud sub

Im Rahmen der iLoud-Serie hat IK Multimedia seit mehreren Jahren diverse Studiomonitore im Angebot. Von klein und und kompakt bis hin zu stattlichen Pendants hat die italienische Firma ihr Portfolio stetig erweitert. Mit dem IK Multimedia iLoud Sub kommt nun (endlich) der dazu passende Subwoofer auf den Markt.

In der offiziellen Pressemitteilung zum IK Multimedia iLoud Sub umschreibt der Hersteller seinen neuen Subwoofer mit einer „tiefen, präzisen und kontrollierten Basswiedergabe“.

ik multimedia ioud sub

Ein Highlight des IK Multimedia iLoud Sub ist die Möglichkeit, ihn selbst und die angeschlossenen Studiomonitore klanglich automatisch an die räumlichen Gegebenheiten anzupassen. Hierfür hat IK Multimedia die ARC X Technologie implementiert. Damit verfügt der iLoud Sub über die neueste Version der IK Multimedia-eigene Technologie, die die akustische Umgebung analysieren und den Klang der verbundenen Lautsprecher daraufhin anpassen kann.

Technisch ist der IK Multimedia iLoud Sub mit einem 6,5 Zoll messenden Aluminiumtreiber ausgestattet. Dazu bietet er für einen erweiterten Bassbereich zwei passive 6,5 Zoll Radiatoren. Bis hinunter auf 25 Hz soll der Subwoofer kommen, die Leistung beläuft sich auf 200 Watt.

ik multimedia ioud sub

Der Subwoofer bietet analoge XLR- sowie Cinch-Ein- und Ausgänge, einen USB-Audioeingang sowie eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle. Damit lässt sich der iLoud Sub also auch drahtlos mit Signalen versorgen.

IK Multimedia empfiehlt den Tonstudio-Subwoofer für seinen eigenen Speaker der iLoud Micro Monitore und der Micro Monitore Pro, die iLoud MTM, aber auch für alle Nahfeldmonitore mit einer Größe von 3 bis 7 Zoll.

Ab Anfang Dezember sollen die ersten iLoud Sub ausgeliefert werden. Vorbestellen lässt sich der Subwoofer bereits. Der Preis liegt bei 699,- Euro. Ausgeliefert wird der Subwoofer samt ARC X Control-Software/Plug-in und einem passenden Messmikrofon.

Links

