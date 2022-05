IK Multimedia iRig Pro Quattro I/O, Audiointerface

Kompaktes Audio- und MIDI-Interface

Die bekannte iRig-Serie von IK Multimedia bekommt in Form des iRig Pro Quattro I/O Zuwachs. Während sich ein Großteil der Produktserie um kleine und kompakte Interfaces, Preamps & Co. dreht, hat IK Multimedia beim iRig Pro Quattro I/O diesmal ein paar größere Einsatzgebiete und Aufnahme-Setups in den Fokus genommen.

IK Multimedia iRig Pro Quattro I/O

Zwar ist das Interface mit den Maßen 166 x 92 x 43 mm und einem Gewicht von 392 g immer noch sehr kompakt gehalten, bietet mit insgesamt XLR/TRS-Komboeingängen aber Platz für mehrere Eingangsquellen. Zwei der Kanäle sind für Mic- bzw. Instrumentensignale ausgelegt, die anderen beiden für Mic- und Line-Signale. Zusätzlich bietet das Interface einen Stereoeingang im Cinch-Format sowie in Form einer 3,5 mm Miniklinke. Integriert ist auch ein MEMS-Mikrofon sowie ein MIDI-Pärchen (via Klinke). Da ist also allerhand Potenzial vorhanden bei den Eingangskanälen.

Ausgangsseitig bietet das IK Multimedia iRig Pro Quattro I/O zwei XLR-Buchsen als Main Out, einen 3,5 mm Stereo-Klinken- sowie einen Kopfhörerausgang.

Laut IK Multimedia wird beim iRig Pro Quattro I/O mit bis zu 24 Bit und 96 kHz gewandelt. Integriert ist ein Limiter, der die Kanäle 1 und 2 vor Übersteuerungen schützen soll. Zusätzlich hat IK Multimedia dem Interface eine Sicherheitsoption spendiert. Denn zeichnet man lediglich in Mono/Stereo auf, lässt sich das eingehende Signal auf den Kanälen 3 und 4 mit -12 dB aufnehmen.

Wie bei der gesamten iRig Serie von IK Multimedia üblich, verträgt sich das iRig Pro Quattro I/O mit (fast) allen denkbaren Endgeräten. Egal ob Mac, PC, iPhone oder iPad – das Interface lässt sich hieran ohne Weiteres betreiben. Sogar die Kombination mit DSLR-Kameras ist möglich.

Das IK Multimedia iRig Pro Quattro I/O ist ab sofort zum Preis von 416,49 Euro über die Website des Herstellers erhältlich und wird zeitnah auch über den Fachhandel vertrieben.