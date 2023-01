IK Multimedia iRig Stream Mic Pro, Mikrofon und Streaming-Interface

Mix aus Mikrofon und Interface

Gestern berichteten wir über Yamahas neuen AG08 Streaming Mixer, heute geht es mit einer weiteren Neuheit aus diesem Bereich weiter. IK Multimedia stellt mit dem iRig Stream Mic Pro eine kompakte Kombination aus Mikrofon und Audiointerface vor. Das klingt nach Podcast-Mikrofon, doch bei genauerer Betrachtung erkennt man schnell, dass das iRig Stream Mic Pro deutlich mehr zu bieten hat als die klassische Podcast-Konkurrenz.

IK Multimedia iRig Stream Mic Pro

Das IK Multimedia iRig Stream Mic Pro ist mit einer goldbedampften Elektro-Kondensatorkapsel ausgestattet. Die Richtcharakteristik lässt sich per Schalter zwischen Niere, Acht, Kugel und Stereo umschalten, d. h. der Hersteller zählt deutlich mehr als die reine Stimme zum Einsatzgebiet des neuen Mikrofons. Instrumente, Interviews, Sprache, Gesang oder Stereo-Mitschnitt, da gibt es zunächst einmal keine Grenzen.

Neben den unterschiedlichen Richtcharakteristiken bietet das Mikrofon ein Hochpassfilter sowie diverse Einstellungsmöglichkeiten hinsichtlich Monitoring-Mix, Gesamtlautstärke und Lautstärke des des Kopfhörers und des Streaming-Mixes etc. Eine Loopback-Funktion ist ebenfalls enthalten so wie Direct-Monitoring. All das wird über den großen Multifunktions-Button gesteuert.

Interessant ist, dass das Mikrofon zwei Arbeitsmodi bietet: Stereo oder Mehrkanal. Standardmäßig arbeitet es im Stereomodus und mischt entsprechend mehrere Audioquellen – Line-Stereo-Eingänge (+ Loopback) und Mikrofonkapseln – zu einer Stereospur. Schaltet man in den Mehrkanalmodus, werden die beiden Kapseln den Kanälen 3 und 4 zugewiesen, so dass vier Audiokanäle an Aufnahme-Apps gesendet werden können.

Zusätzlich zur Mikrofonkapsel bietet das iRig Stream Mic Pro einen 3,5 mm Klinkeneingang (Stereo), einen Kopfhöreranschluss und einen DIN-Anschluss zur Computer-, Tablet- oder Smartphone-Verbindung (via Adapter).

Gewandelt wird mit bis zu 96 kHz, 24 Bit. Das iRig Stream Mic Pro funktioniert an Windows- und Mac-Computern sowie iOS, iPad und Android-Devices.

Zeitnah wird das IK Multimedia iRig Stream Mic Pro im Handel erhältlich sein. Der Preis liegt bei ca. 200,- Euro.