IK Multimedia Modo Drum, Physical-Modeling Drums

10 virtuelle Drumkits, 1.400 Beats

IK Multimedia Modo Drum ist ein Drum-Plugin, das aus 10 verschiedenen Drumkits besteht und über 1.400 Pattern mitbringt. Nach der Software Modo Bass ist es das zweite Plugin auf Physical Modeling Basis von IK Multimedia.

IK Multimedia Modo Drum kombiniert aufwendiges Sampling und die sogenannte Modal Synthese. Es gibt 10 komplex editierbare, virtuelle Drumkits, bei denen auf Kick, Snare und Toms in Echtzeit auf Parameter wie Größe, Felltyp, Spannung, Spielweise, Kesselmaterial, Tuning und mehr zugegriffen werden kann. Die drei Cymbals-Sets und Hi-Hats lassen sich in Stimmung und Klang (Damping) anpassen. Dazu kommen Tambourine, Cowbell und Claps. Alle Instrumente sind kompatibel zum GM-Standard. Modo Drum arbeitet mit Round-Robin-Technik, damit zwei aufeinanderfolgende Schläge nie exakt gleich klingen.

Für jede Trommel wurden die physikalischen Parameter erfasst, die sich nicht nur vom Anwender verändern lassen, sondern sich wie bei den akustischen Vorbildern auch gegenseitig und mit der Umgebung beeinflussen. Die Arbeit daran hat laut IK Multimedia 11 Jahre gedauert.

Die 10 Drumkits von IK Multimedia Modo Drum wurde für die unterschiedlichste Stile und Genre, von Jazz bis Grunge, zusammengestellt. Dennoch lassen sich ausgehend von Starter-Kits die Drums austauschen und die Sticks wechseln, ganz nach den Bedürfnissen des Anwenders. Jedes Element lässt sich als ein individuelles Preset speichern.

Neben der Erstellung eines Kits kann auch bestimmt werden, wie der virtuelle „Trommler“ jede einzelne Drum spielt. Location und Accuracy wirken sich auf den Sound beim Spielen aus, ob es eher akkurat oder relaxt klingt. Auch für die Cymbals gibt es verschiedene Artikulationen.

Bei der Bassdrum lässt sich die Spielweise, ob mit oder ohne gehobener Ferse, und der Typ des Schlegels (Filz, Plastik, Holz) wählen.

Für die weitere Klanggestaltung kann in Modo Drum aus verschiedenen räumlichen Umgebungen (Studio, Club, Cathedrale, Garage etc.) die passende Ambience via Convolution-Technik ausgewählt werden. Außerdem gibt es einen kompletten Mixer mit Send/Return-Wegen und Bussen sowie 19 Studio Prozessoren und Effekte (Reverb, Delay, Distortion etc.) sowie einem 8-Band Parametric-EQ im Master-Weg aus IK Multimedias T-RackS und AmpliTube Software.

Der integrierte Groove Manager bietet über 1.400 Rhythmen aus allen möglichen Stilrichtungen. Die Beats leigen als MIDI-Pattern vor und beisitzen jeweils mehrere Variantionen, so dass sich Arrangements leicht zusammenstellen lassen. Über Filter für Genre, Länge und Taktart kann der Browser schnell durchsucht werden. Die Pattern werden entwerde vom Plugin aus getriggert oder per Drag&Drop in die DAW gezogen.

IK Multimedia Modo Drum ist ab August 2019 erhältlich.