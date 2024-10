IK Multimedia Pianoverse Black Pearl B200, Plug-in

Der "kleine" Bösendorfer

Der IK Multimedia Pianoverse Black Pearl B200 erweitert die Pianoverse-Reihe um einen weiteren Bösendorfer-Flügel. Nachdem bereits das Modell Bösendorfer Concert Grand 280VC mit dem ersten Release erschien, wurde nun ein 7′ Bösendorfer 214VC Vienna Concert als achter Flügel für die Plug-in-Serie aufgenommen.

IK Multimedia Pianoverse Black Pearl B200

Dem Modell 214VC wird, trotz seiner geringeren Größe als der des 280VC, ein besonders ausgewogener und gehaltvoller Klang zugeschrieben. Deshalb hat dieses Modell weltweit seinen Platz in kleineren Aufnahmestudios und auf Bühnen mit begrenzter Fläche anzutreffen.

Die Aufnahmen für das Plug-in fanden in den Fonoprint Studios in Bologna statt, das Mitte der 1970er Jahre in einem Gemäuer aus dem 15. Jahrhundert eingerichtet wurde. Um den Klang des Flügels zwischen dem historischen Mauerwerk optimal aufzuzeichnen, wurden verschiedene Mikrofone von DPA für den Nahbereich und die Halbdistanz verwendet

Der Content hat eine Größe von ca. 20 GB. Die Möglichkeiten zur Editierung von Klang und Raum sind mit den anderen Modellen des Pianoverse identisch. Es stehen 12 Effekte und 30 virtuelle Räume zur Verfügung.

IK Multimedia Pianoverse Black Pearl B200 kostet als Einzeltitel 118,99 Euro. Der Flügel ist auch in den Produkten Pianoverse MAX sowie dem monatlichen bzw. jährlichem Pianoverse All Access-Plan enthalten.

Ab hier die Meldung vom 23. November 2023

Gran Concerto 278 ist die jüngste Erweiterung für das IK Multimedia Pianoverse. Dieses Plug-in vereinigt nach und nach die bekanntesten Konzertpianos und kombiniert sie mit cinematischen Effekten. Cran Concerto 278 kann wahlweise allein erworben oder innerhalb des All-Access-Plans genutzt werden.

IK Multimedia Pianoverse Gran Concerto

Für Gran Concerto 278 wurde ein 9,5′ Fazioli F278 Konzertflügels, der von Fazioli Pianoforti in Sacile, Italien, hergestellt wurde, mit einem robotergestützten „Deep Multisampling“ und zwei Mikrofon-Setups aufgenommen. Dieser Flügel wird von vielen Jazz- und Klassikpianisten bevorzugt.

Das Instrument wurde laut IKM für die Aufnahme von einem Meistertechniker gestimmt und vorbereitet und dann in Italien in den Mauern eines Klosters aus dem 15. Jahrhundert gesampelt.

Die eigens neu entwickelte Engine von Pianoverse nutzt dabei spezielle Round-Robin-, Voice-Management- und andere Techniken, um ein möglichst authentisches Ergebnis zu kreieren.

Der Anwender hat mit dem Plug-in die Möglichkeit, die Position des Deckels, die Resonanz der Saiten, das Pedalgeräusch oder sogar das Geräusch der Klavierhämmer einzustellen, was sonst nur bei Physical-Modeling-Instrumenten möglich ist. Für den Live-Einsatz bieten alle drei Pedalfunktionen eine stufenlose Steuerung, einschließlich Half- und Catch-Pedal sowie Una Corda.

IK Multimedia Pianoverse Gran Concerto 278 kann von Nutzern des All-Access-Plans zusammen mit allen anderen Pianoverse-Instrumenten verwendet werden. Das Abo kostet 14,99 Euro im Monat bzw. 149,99 Euro im Jahr.

Als separates Plug-in kostet Cran Concerto 278 zur Einführung 99,99 Euro, danach 129,99 Euro. Alle Preise zzgl MwSt.

Ab hier die Meldung vom 28. September 2023

IK Multimedia Pianoverse ist ein Software-Instrument, bei dem man sich zwischen insgesamt acht unterschiedlichen Flügeln und Klavieren entscheiden kann. Zunächst sind vier Flügel im Angebot, in Zukunft wird das Piano-Universum noch größer werden.

IK Multimedia Pianoverse, Plug-in-Serie

Pianoverse wurde für hochwertige Pianoklänge designt, die sich aber auch mit der entsprechenden Bearbeitung für sogenannten Cinematic-Sounds eignen. Das Plug-in gehört nicht zur SampleTank-basierten Produktreihe von IKM, sondern arbeitet mit einer neuen Engine, mit der die mehrere tausend Samples der Library verwaltet werden. Funktionen wie Round-Robin, das Voice-Management und weitere interne Techniken wurden für die neue Engine komplett neu entwickelt.

Man hat die Wahl das Plug-in mit einem von zunächst acht Instrumenten zu erwerben, darunter sind Yamaha CFIII Concert Grand, Yamaha U5 Professional Upright, Bösendorfer 280 Vienna Concert und Steinway & Sons New York D-274.

Die Klänge können mit unterschiedlichen Funktionen variiert werden, wie man es sonst nur von Physical-Modeling-Instrumenten kennt. Dazu gehören die Position des Flügeldeckels, Saitenresonanz, Pedalgeräusche und sogar die Geräusche der Hämmer. Außerdem lassen sich alle drei Pedalfunktionen kontinuierlich steuern, womit auch halb getreten und una corda möglich sind.

Jedes Piano wurde mit zwei Mikrofon-Sets aufgenommen, so dass man zwischen einem modernen, direkten und einem eher klassischen Sound wählen kann. Weiterhin sind ein Equalizer und ein Kompressor, jeweils mit mehreren Modi, vorhanden, mit denen sich der Klang des Instruments sowie der Raumklang bearbeiten lassen. Ein extra Master-EQ und ein VCA-Style-Limiter geben dem Klang den finalen Schliff, während die Breite des Stereobildes zusätzlich mit einem Regler angepasst werden kann.

Zusätzlich zum natürlichen Raumklang besitzt Pianoverse eine eigene Reverb-Engine mit 30 unterschiedlichen virtuellen Locations, von klassischen Konzertsälen über leerstehende Lagerhäuser bis hin zu cineastischen Umgebungen. Jede Location arbeitet mit unterschiedlichen Techniken, wodurch sich kreative Möglichkeiten zur Erzeugung von Soundscapes eröffnen sollen.

Zusätzlich stehen 12 neue Effekte zur Verfügung, die in einem Send-Effektweg und zwei Insert-Effekt-Slots pro Sound eingesetzt werden können. Zur Modulation der Effektparameter sind zwei Hüllkurvengeneratoren und zwei LFOs vorhanden

Alternativ zum Plug-in mit einem Modell kann man den All Access-Plan mit einem monatlichen oder jährlichen Preis wählen. Dann hat man Zugriff auf alle bereits erschienenen und zukünftigen Piano-Modelle. Bösendorfer 200, Steinway & Sons Hamburg D-274, Fazioli F278 und Koch & Korselt Upright, werden in Zukunft das Spektrum erweitern.

IK Multimedia Pianoverse ist ab sofort erhältlich und kostet als einzelnes Instrument zur Einführung 99,99 Euro, danach 129,99 Euro, jeweils zzgl. MwSt. Der All Access-Plan mit Zugang zu allen Veröffentlichungen kostet monatlich 14,99 Euro bzw. jährlich 149,99 Euro, jeweils zzgl. MwSt.