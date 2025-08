IK Multimedia Prism Reverb, Hall-Plug-in

Kreative Raumgestaltung

IK Multimedia Prism Reverb ist ein Plug-in für Halleffekte, die eher kreativ als hyperrealistisch klingen. Dabei gehen die Gestaltungsmöglichkeiten deutlich über die bekannten Shimmer Reverbs hinaus und sind vor allem für Sounddesign und Klangexperimente konzipiert.

ANZEIGE

IK Multimedia Prism Reverb – „beyond shimmer“

Das Plug-in gliedert sich in vier Blöcke, mit denen sich der Halleffekt formen lässt. Der Kern des ist die Reverb-Einheit, wo mit nur zwei Reglern, Size und Diffusion, der Effekt vom kleinen Raum bis zur großen Halle erzeugt wird. Zusätzliche Highpass- und Lowpass-Filter grenzen das Frequenzspektrum ein.

In der Mod-Sektion werden die beiden Kanäle mit LFOs und einem Random-Parameter moduliert, um Bewegung in die Hallfahne zu bringen. Die LFOs lassen sich synchronisieren und unabhängig für jeden Kanal einstellen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

In der Pitch-Sektion arbeiten zwei unabhängige Pitch Shifter mit einem Bereich von bis zu ± 2 Oktaven und separater Panorama-Einstellung. Der Effekt reicht von subtilen Verschiebungen bis hin zu Shimmer-Texturen.

Mit der Feedback-Sektion können dank Werten von über 100 % endlose Klangwolken und Drones erzeugt werden.

IK Multimedia Prism Reverb lässt sich als separates Plug-in nutzen, kann aber auch in der T-RackS 6 Shell verwendet werden. Bis zum 31. August 2025 wird das Plug-in zum Einführungspreis von 95,- Euro angeboten. Danach kostet das Plug-in 119,- Euro.

Außerdem ist Prism Reverb nun in den Bundles T-RackS 6 MAX und Total Studio 5 MAX enthalten.

IK Multimedia Prism Reverb Systemanforderungen

Mac® (64-bits)

Minimal: Apple M1 or Intel® Core i5 Processor, 8 GB of RAM, macOS® 10.15 or newer.

9 GB of hard drive space.

Requires an OpenGL 2 compatible graphics adapter.

Supported Plug-in formats (64-bit): Audio Units, VST 3, AAX.

Windows® (64-bits)

Minimal: Core i5 Processor or equivalent, 8 GB of RAM, Windows 10 (64 bit) or newer.

9 GB of hard drive space.

Requires an ASIO compatible sound card.

Requires an OpenGL 2 compatible graphics adapter.

Supported Plug-in formats (64-bit): VST 3, AAX.