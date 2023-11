IK Multimedia Product Manager 1.0.10, Update

Keine Download-Beschränkung mehr

IK Multimedia veröffentlicht das Update 1.0.10 für ihren Product Manager. Damit entfällt ein Problem, das viele User ärgerlich fanden und Interessenten sogar vom Kauf abhielt.

IK Multimedia Product Manager 1.0.10

Der IK Product Manager ist die zentrale Verwaltungssoftware für die Produkte des Herstellers. Die User können darüber Registrierung, Downloads, Installation, Autorisation, Überprüfung nach Updates und anderen Vorgänge ausführen.

Bislang gab es jedoch eine Beschränkung, die zu viel Unmut geführt hat. Downloads mussten nach einem Kauf innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens durchgeführt werden. Nach dessen Ablauf war ein „Download Reactivation Credit“, also eine Extragebühr fällig, obwohl man das Produkt bereits erworben hatte. Diese galt auch nur für 180 Tage und in günstigen Fällen war dies mehrmals der Fall. Insbesondere bei den großen „Total Bundles“ mit ihrem gewaltigen Sound-Content sowie bei Neuinstallationen, z.B. nach einem HD-Crash, war dies ein Problem und wurde von vielen Usern in Foren kritisiert.

Mit der neuen Version 1.0.10 entfällt jegliche Restriktion bezüglich des Zeitrahmen und somit auch die Extragebühr zur Reaktivierung. IK Multimedia empfiehlt zwar weiterhin, dass man sich Back-Dateien zu den Downloads anlegt, allerdings hat man nun über den IK Product Manager auch auf dieser Seite eine permanente Absicherung für seinen Sound-Content.

Der IK Product Managed 1.0.10 (für Windows und MacOS) steht ab sofort zum Download bereit.