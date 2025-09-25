Voice Modeling mit IK Multimedia

Der Bereich der KI-Stimmen und dazu passender Modeling-Software wird bisher vor allem von kleineren Firmen wie Dreamtonics, Vocs AI etc. dominiert. Mit IK Multimedia ReSing kommt nun auch vom italienischen Hersteller IK Multimedia eine Software aus diesem Bereich auf den Markt.

IK Multimedia ReSing

Die Standalone und als Plug-in nutzbare Software ReSing analysiert Gesangsaufnahmen und bildet diese mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz nach, inklusive Steuerung von Ausdruck und Klangfarbe. Auf Basis eurer eigenen oder auch anderen Stimmen könnt ihr mit IK Multimedia ReSing also einen digitalen Voice-Klon erstellen, der für persönliche Zwecke genutzt oder auch lizenziert werden kann. Mehrere Stimm-Klone können auf Wunsch kombiniert und so zu einer neuen Stimmen verwandelt werden.

Derzeit noch in Planung befindet sich ein Session-Bereich, über den man andere Stimm-Klone mieten kann, was vor allem für Produzenten interessant ist, die schnell mal ein paar Melodien mit unterschiedlichen Stimmen ausprobieren möchten.

Dazu lässt sich ReSing nicht nur mit menschlichen Stimmen, sondern auch mit Instrumenten einsetzen. Wie das funktioniert und klingt, erfahrt ihr im unten verlinkten Video.

Im Gegensatz zu vielen anderen Software dieser Art, arbeitet ReSing komplett lokal auf eurem Computer. Es gibt in diesem Fall also keine Cloud-Anbindung.

Wer IK Multimedia ReSing als Plug-in nutzt, kann die Software per ARA direkt in kompatible DAWs einbinden. Dazu bietet ReSing auch Effekte und weitere Bearbeitungstools wie Kompressor, EQ, Reverb und Pitch Correction.

Hier das Video zu ReSing:

IK Multimedia ReSing ist ab Ende Oktober in drei Versionen erhältlich. Die Standard-Version kann aktuell zum Einführungspreis von 89,99 Euro bestellt werden und beinhaltet jeweils zehn Stimmen, Instrumente und Benutzermodelle und erlaubt aber den Import von bis zu 10 RVC-Modellen. Später wird die Software 129,99 Euro kosten.

IK Multimedia ReSing Free gibt es kostenlos, beinhaltet aber lediglich jeweils zwei Stimmen, Instrumente und Benutzermodelle und erlaubt den Import von zwei RVC-Modellen.

ReSing MAX lässt sich aktuell zum Preis von 149,99 Euro vorbestellen und enthält jeweils 25 Stimmen, Instrumente und Benutzermodelle und erlaubt ebenfalls den Import von RVC- und ReSing-Modellen. Regulär wird die Software 199,99 Euro kosten.

Ab Ende Oktober wird die Software erhältlich sein. Weitere Informationen und Audiobeispiele findet ihr hier.

Als Systemvoraussetzung gibt der Hersteller macOS 10.15 (oder neuer) und Windows 10 (oder neuer) an. Die Software ist sowohl Standalone als auch in den Plug-in-Formaten AU, VST3 und AAX nutzbar.