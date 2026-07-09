ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack, Addon für Voice Modeling Software

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

ReSing Voices Brazilian Pack: Falamos português!

9. Juli 2026
IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack

IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack

IK Multimedia hat heute das IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack veröffentlicht. Es erweitert das Angebot um acht neue brasilianisch-portugiesische Stimmmodelle und ermöglicht ReSing-Nutzern zudem die Erstellung eigener portugiesischer Stimmmodelle. Außerdem hat IK Multimedia auch sein ReSing Singer Showcase gestartet.

IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack

ANZEIGE

IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack: Acht neue Stimmodelle

Das IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack umfasst acht neue brasilianisch-portugiesische Stimmmodelle, darunter sechs für Gesang und zwei für Sprecherrollen.

Die Kollektion bietet Kreativen eine vielseitige Auswahl an authentischen brasilianisch-portugiesischen Stimmen für Musikproduktion, Medienprojekte, Lokalisierung und Content-Erstellung.

Neben der Erweiterung der internationalen Stimmenbibliothek von ReSing ermöglicht das Brazilian Pack auch die Erstellung portugiesischer Stimmmodelle im „ReSing Modeler“. Nutzer können so eigene portugiesischsprachige Modelle entwickeln, bei denen natürliche Aussprache, Phrasierung und Ausdruck gewahrt bleiben.

Mit der Unterstützung für brasilianisches Portugiesisch wächst ReSing stetig weiter, nachdem bereits Englisch, Spanisch und Japanisch Sprachmodelle angeboten werden.  Weitere Sprachen und Stimmkollektionen sind für zukünftige Veröffentlichungen geplant.

IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack

ANZEIGE

Vorstellung des neuen ReSing Singer Showcase

Das neue ReSing Singer Showcase startet zeitgleich mit dem IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack und ermöglicht es Nutzern, einzelne Stimmmodelle zu durchstöbern, zu erwerben und dauerhaft zu besitzen.

Mit einer wachsenden Auswahl an Sängern und Sprechern aus verschiedensten Genres, Stilen und Sprachen bietet das Showcase Kreativen die Möglichkeit, personalisierte Stimmbibliotheken aufzubauen, die genau auf ihre kreativen Anforderungen zugeschnitten sind.

Im Gegensatz zu abonnementbasierten Plattformen für Stimmen gewährt es dauerhaften Zugriff auf die erworbenen Modelle und stellt gleichzeitig eine faire Vergütung der beteiligten Künstler sicher.

Das ReSing Singer Showcase ist ab sofort verfügbar und ermöglicht es Nutzern, einzelne Stimmmodelle zu erwerben und dauerhaft ihrer ReSing-Bibliothek hinzuzufügen.

IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack

Preise und Verfügbarkeit

Das  IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack ist ab sofort als Add-on für ReSing zum Einführungspreis von 79,99 Euro erhältlich (später dann 99,99 Euro). Einzelne Stimmmodelle können zudem über das neue ReSing Singer Showcase erworben und dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Weitere Infos gibt es auf der Brazilian-Pack-Produktseite von IK Multimedia.

ANZEIGE

Preis

  • 79,99 Euro (Einführungspreis), später 99,99 Euro

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

m.steinwachs RED

In jungen Jahren noch Keyboarder in diversen Bands von Punk bis Funk, schwenkte ich Anfang der 1990er Jahre auf die Komposition und Produktion von Musik/FX für Videogames um (das war lukrativer) und war dabei zwischen 1990 und 2008 an über 50 Games beteiligt (Thalion, Psygnosis, Blue Byte u.a. - https://www.gamecheck.guru/musik). Augenblicklich arbeite ich in meinem Studio an einem Remake meiner alten Thalion-Tracks (https://soundcloud.com/audiotexturat/sets/work-in-progress). Nebenher damals ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: IK Multimedia ReSing, Vocal Production Tool

Test: IK Multimedia ReSing, Vocal Production Tool

29.06.2026 |26
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X