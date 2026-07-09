ReSing Voices Brazilian Pack: Falamos português!

IK Multimedia hat heute das IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack veröffentlicht. Es erweitert das Angebot um acht neue brasilianisch-portugiesische Stimmmodelle und ermöglicht ReSing-Nutzern zudem die Erstellung eigener portugiesischer Stimmmodelle. Außerdem hat IK Multimedia auch sein ReSing Singer Showcase gestartet.

ANZEIGE

IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack: Acht neue Stimmodelle

Das IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack umfasst acht neue brasilianisch-portugiesische Stimmmodelle, darunter sechs für Gesang und zwei für Sprecherrollen.

Die Kollektion bietet Kreativen eine vielseitige Auswahl an authentischen brasilianisch-portugiesischen Stimmen für Musikproduktion, Medienprojekte, Lokalisierung und Content-Erstellung.

Neben der Erweiterung der internationalen Stimmenbibliothek von ReSing ermöglicht das Brazilian Pack auch die Erstellung portugiesischer Stimmmodelle im „ReSing Modeler“. Nutzer können so eigene portugiesischsprachige Modelle entwickeln, bei denen natürliche Aussprache, Phrasierung und Ausdruck gewahrt bleiben.

Mit der Unterstützung für brasilianisches Portugiesisch wächst ReSing stetig weiter, nachdem bereits Englisch, Spanisch und Japanisch Sprachmodelle angeboten werden. Weitere Sprachen und Stimmkollektionen sind für zukünftige Veröffentlichungen geplant.

ANZEIGE

Vorstellung des neuen ReSing Singer Showcase

Das neue ReSing Singer Showcase startet zeitgleich mit dem IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack und ermöglicht es Nutzern, einzelne Stimmmodelle zu durchstöbern, zu erwerben und dauerhaft zu besitzen.

Mit einer wachsenden Auswahl an Sängern und Sprechern aus verschiedensten Genres, Stilen und Sprachen bietet das Showcase Kreativen die Möglichkeit, personalisierte Stimmbibliotheken aufzubauen, die genau auf ihre kreativen Anforderungen zugeschnitten sind.

Im Gegensatz zu abonnementbasierten Plattformen für Stimmen gewährt es dauerhaften Zugriff auf die erworbenen Modelle und stellt gleichzeitig eine faire Vergütung der beteiligten Künstler sicher.

Das ReSing Singer Showcase ist ab sofort verfügbar und ermöglicht es Nutzern, einzelne Stimmmodelle zu erwerben und dauerhaft ihrer ReSing-Bibliothek hinzuzufügen.

Preise und Verfügbarkeit

Das IK Multimedia ReSing Voices Brazilian Pack ist ab sofort als Add-on für ReSing zum Einführungspreis von 79,99 Euro erhältlich (später dann 99,99 Euro). Einzelne Stimmmodelle können zudem über das neue ReSing Singer Showcase erworben und dauerhaft der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Weitere Infos gibt es auf der Brazilian-Pack-Produktseite von IK Multimedia.