IK Multimedia Syntronik 2, Vintage-Synthesizer als Plug-ins

In 4 Größen, maximal 33 Synthesizer

Mit IK Multimedia Syntronik 2 wird nun nicht nur eine deutlich erweiterte Version der Plug-in Collection berühmter und beliebter Vintage-Synthesizer vorgestellt, man hat von jetzt an auch die Wahl zwischen vier Größen.

Syntronik 2 ist wie der Vorgänger eine Sammlung von Sample-basierten Plug-ins. Hier werden Klänge der Originale mit den Möglichkeiten der SampleTank 4-Engine kombiniert. Für die Filter gibt es mehrere Emulationen unterschiedlicher Schaltungen: Moog Transistor Ladder, Roland IR3109 Chip, CEM3320 Chip und das Oberheim SEM State Variable Filter. Dazu kommen weitreichende Modulationen, Effekte, Arpeggiator und Step-Sequencer.

In der neuen Version sind 11 Synthesizer hinzugekommen. Außerdem gibt es für die bisherigen Instrumente rund 3.300 zusätzliche Presets und ein paar neue Features. Für die Neuzugänge wurden folgende Hardware-Geräte genutzt: Octave CAT SRM, Yamaha GS-1, Korg DW-8000, Waldorf Microwave, Oberheim Matrix 12, Oberheim OB-1, OSC Oscar, Sequential Prophet VS, Moog Source, Digital Keyboards Synergy II+ und Korg Trident.

Es wurde ein neues EDIT-Panel einer Modulationsmatrix integriert, wodurch mehr Möglichkeiten der Klangformung als bei den meisten Originalen bestehen sollen. Weiterhin ist nun ein Step-Sequencer im PLAYER-Panel vorhanden, um damit rhythmische Texturen erzeugen zu können.

Im MULTI-Panel stehen Filter zur Verfügung, mit denen MIDI-Befehle wie Sustain-Pedal, Pitchbend, Modwheel und Aftertouch für alle vier Parts eines Instruments ausgefilter werden können. Syntronik 2 verfügt über 33 neue Effekte, womit sich die Gesamtzahl auf 71 erhöht.

Mittels eines an das verwendete Medium anpassbares Disk-Streaming können Presets nun schneller geladen werden. Mit dem Wave Set Browser des EDIT-Panels lassen sich die Sounds in jedem der bis zu vier Oszillatoren und zwei Suboszillatoren pro Preset separat auswählen. Mit einem Drift-Parameter werden Schwankungen in Phasenlage, Tonhöhe und Klang der Oszillatoren erzeugt.

Alle Synthesizer von Syntronik 2 funktionieren als Library innerhalb von SampleTank 4.

Man hat die Wahl zwischen vier Versionen von Syntronik 2. Als Appetizer gibt es den kostenlosen Syntronik 2 CS mit 100 Preset (2,4 GB). Als Light-Version fungiert Syntronik 2 SE, das 11 Synthesizer und 1.000 Presets (13 GB) beinhaltet. Syntronik 2 ist die Standardausführung mit 22 Synthesizern, über 4.000 Presets (80 GB). Und schließlich gibt es mit Syntronik 2 MAX das maximale Paket mit 33 Synthesizern und über 5.500 Presets (200 GB).

IK Multimedia Syntronik 2 ist ab sofort erhältlich. Syntronik 2 SE kostet zur Einführung 99,- statt 149,- Euro. Syntronik 2 kostet 199,- statt 299,- Euro und Syntronik 2 MAX 299,- statt 399,- Euro. Alle Preise sind ohne Mehrwertsteuer. Upgrade-Angebote finden registrierte User in ihren IKM-Accounts.

