Kleiner Riese ganz groß mit Bluetooth und MIDI in der Hosentasche

Das neue IK Multimedia ToneX One+ erweitert das kleine Modeling-Pedal um drahtloses Editing über Bluetooth und volle MIDI-Integration. Damit wird ToneX noch leistungsfähiger.

IK Multimedia ToneX One+ – was ist neu?

Dass das ToneX One endlich über Bluetooth gesteuert werden kann, darauf werden sicher einige gewartet haben. An sich sieht das neue IK Multimedia ToneX One+ dem ToneX One sehr ähnlich, trotzdem hat es einige Neuerungen unter der Haube.

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So gibt es mit der drahtlosen Verbindung nun die Möglichkeit, über die ToneX Controll App Sounds direkt am Smartphone oder Tablet zu bearbeiten. Aber nicht nur das, man kann sie dort auch direkt organisieren, neue Sounds herunterladen und direkt auf das ToneX One+ übertragen. Perfekt

Außerdem liefert es jetzt MIDI-Support. Somit kann das kleine Ding jetzt auf großen Schaltzentralen mit Controllern und MIDI-Loopern mitspielen. Dafür stehen zwei Mini-TRS-Anschlüsse für MIDI IN und OUT zur Verfügung. Zusätzlich kann das Pedal auch über USB MIDI gesteuert werden. 20 Presets stehen zur Integration in ein MIDI-Setup bereit.

Darüber hinaus können via MIDI auch einzelne Parameter in Echtzeit gesteuert werden. Ein weiteres Plus: Schaltet man zwei ToneX One+ zusammen, kann man ein massives Dual-Amp-Setup verwalten.

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IK Multimedia ToneX One+ – was bleibt beim Alten?

Ansonsten liefert das ToneX One+ natürlich die gleichen Features wie schon das ToneX One. Da wären die 240 enthaltenen Tone Models mit der AI Machine Modeling Technologie sowie über 20 verfügbare Amps, IR-Boxensimulationen und 15 Effekte. Das Editieren und Organisieren der Sounds ist natürlich auch weiterhin über den USB-Anschluss möglich!

Über ToneNet, die Online-Plattform von IK Multimedia hat man Zugriff auf über 60.000 Soundmodelle und Presets. Zudem gibt es mit TONEX SE und AmpliTube 5 SE ein umfangreiches Software Paket.

Was kostet das ToneX One+?

Das ToneX One+ bekommt ihr bei Thomann für 269,- Euro.