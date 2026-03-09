IK Multimedia ToneX One Double Special Limited Edition, Amp-Modeling-Pedal

Der ODS Sound im ToneX Pedal

Mit dem IK Multimedia ToneX One Double Special Limited Edition versetzt uns der italienische Hersteller in die sagenhafte Welt der Dumble Amps. Die auf 1000 Stück limitierte Sonderauflage des ToneX One wartet mit 20 Premium Tone Models von zwei Dumble Overdrive Special Combos auf, verpackt in ein Format kaum größer als ein Schokoriegel.

Das IK Multimedia ToneX One Double Special Limited Edition

Das ToneX One Double Special Limited Edition kombiniert IK Multimedias KI-gestützte Modeling-Technologie mit dem Mojo extrem rarer Boutique-Amps, die normalerweise sechsstellige Summen auf Auktionen erzielen.

Dafür wurde die TONEX V2 AI Machine Modeling Technologie verwendet, um zwei spezifische Dumble Overdrive Special Combos aus der Verstärkersammlung von IK Multimedia in verschiedenen Gain-Stufen und Konfigurationen einzufangen.

Das mit einer Sonderlackierung versehene braune IK Multimedia ToneX One Double Special Limited Edition besitzt den gleichen Funktionsumfang wie das ToneX One, samt Effekten und über 20.000 kostenlosen Tone M0dels, welche sich über den ToneX-Editor problemlos auf das Pedal laden lassen.

Die entscheidende Besonderheit dieses Modells ist jedoch die „Double Special Signature Collection“ und die „ODS Legends Signature Collection“. Während die Standard-Version des ToneX One auf die allgemeine Library zugreift, bietet diese Limited Edition dadurch 60 zusätzliche, nicht anderweitig erhältliche Tone Models. Diese wurden mit hochwertigen Bändchen- und Kondensatormikrofonen in Nashville aufgenommen und bieten Sounds, die vom smoothen Fusion-Sustain à la Larry Carlton bis hin zu Blues-Sounds aus dem John Mayer Territorium reichen.

An den Reglern lassen sich EQ-Anpassungen vornehmen und die integrierten Effekte wie Reverb und Kompression steuern. Die Hauptregler sind multifunktional ausgelegt, um trotz der geringen Größe volle Kontrolle zu gewährleisten. Anschlussseitig bietet das Gerät USB zur Verbindung mit dem Editor sowie einen TRS-Ausgang, der für den Betrieb im Stereo-Modus oder mit Kopfhörern optimiert ist.

Preis und Verfügbarkeit

Das IK Multimedia ToneX One Double Special Limited Edition ist auf nur 1000 Stück weltweit begrenzt. Man sollte also schnell sein. Bei Thomann gibt es das Pedal für 289,- Euro mit einer geschätzten Lieferzeit von einer Woche.