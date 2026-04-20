Limitierte Edition mit größerem Software-Paket

Mit dem IK Multimedia ToneX One Limited Green stellt der italienische Hersteller ein weiteres limitiertes Pedal im ToneX Kosmos vor. Diesmal im schicken Grün und mit erweitertem Software-Paket.

Affiliate Links IK Multimedia ToneX One Limited Green Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 169,00€

Das IK Multimedia ToneX One Limited Green

Mit dem IK Multimedia ToneX One Limited Green gibt es eine neue limitierte Version der beliebten Mini-Pedale mit AI Machine Modeling-Technologie. Den Test zum originalen ToneX One findet ihr hier.

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Neben der Farbe ist aber noch einiges anderes neu: Das IK Multimedia ToneX One Limited Green kommt jetzt nicht mehr mit der SE-Version der ToneX-Software, sondern mit der Vollversion.

Das bedeutet: Anstatt aus 200 kann man jetzt aus über 400 Tone Models wählen. Somit ist das Angebot an verfügbaren Sounds deutlich gestiegen. Der Preis bleibt dabei aber gleich. Das Pedal kostet bei Thomann 169,- Euro.

Original-Beitrag vom 25.04.2024:

IK Multimedia Tonex One

Basis des Tonex One ist eine AI gesteuerte Software, die in der Lage sein soll, extrem realistische Models von Amps und Pedalen erklingen zu lassen. Gerade einmal 94 × 48 × 53 mm klein ist der Blechzwerg und wiegt dabei nur 160 Gramm. Damit man mit solch einem geschrumpften Gerät vernünftig arbeiten kann, ist natürlich die Anbindung an deine Software nötig. Und die ist bereits bekannt und von vielen für absolut tauglich befunden worden: Die Tonex Software, mit der man nicht nur eigene Models von Amps oder Distortion-Pedalen erzeugen kann, sondern mit deren Hilfe man Zugriff auf über 25.000 Tone Models aus der Tone.net Plattform hat. Das allerdings ist kostenpflichtig.

Mitgeliefert wird die Tonex SE Librarian Software mit inkludiertem Zugriff auf Amplitube 5 SE, mit deren Hilfe man die 20 auf dem Pedal speicherbaren Presets editieren kann. Das Gerät selbst bietet zwei Funktionsmodi. Im Dual Modus wählt man per Fußtaster aus zwei unterschiedlichen Presets, im Stomp Mode wählt man zwischen Bypass und einem Preset. Auf die wichtigsten Parameter Lautstärke, Gain, Bass, Mitten, Höhen, Gate, Kompressor und Reverb-Mix hat man direkten Zugriff per Mikroknopf, die in der Farbe individuell angepasst werden können, damit man im Livebetrieb den Überblick behält und Fehlbedienungen vermeiden kann.

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Die Konnektivität ist übersichtlich: Klinke rein, Klinke raus (jeweils Stereo!), USB-C- und Netzteil Anschluss. Das reicht, um das Tonex One in ein Pedalboard Setup zu integrieren. Ob man dann über einen realen Amp spielt, oder ob man einen FRFR Box anschließt, ist dann jedem selbst überlassen. Selbstverständlich kann man das Signal auch direkt an die PA schicken und Tonie und Mitmusikern viel Stress und Nerven sparen. Als kleines Krönchen auf der Torte kann das Tonex One auch als Audio Interface herhalten.

Gerade einmal 199 € wird die Tonex One Minikiste kosten, die Lieferbarkeit dürfte ab etwa Ende Mai gegeben sein.