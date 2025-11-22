IK Multimedia ToneX Plug, Kopfhörerverstärker

ToneX Amp-Sounds für die Kopfhörer

Mit dem IK Multimedia ToneX Plug stellt die IK Multimedia einen Kopfhörerverstärker vor, der es dir erlaubt, deine Lieblings-ToneX-Sounds überall genießen zu können.

Der IK Multimedia ToneX Plug

Der ToneX Plug ist klar auf mobilen Einsatz ausgelegt: ein persönlicher Gitarren- und Bass-Kopfhörerverstärker, der dich lautlos üben, jammen oder Ideen festhalten lässt. Dank über 40.000 frei verfügbaren Tone Models auf ToneNET sowie Premium- und Signature-Sounds trägt man nicht weniger als ein komplettes digitales Amp-Museum am Schlüsselbund. Perfekt für nächtliches Üben, Backstage-Warm-up oder das schnelle Riff auf Reisen.

Die Bedienoberfläche bleibt bewusst kompakt. Der Plug speichert bis zu 30 User-Presets in 10 farbcodierten Bänken und bringt EQ, Gate, Compressor, Delay, Modulation, Reverb sowie einen integrierten chromatischen Tuner mit LED-Indikator mit. Über den schwenkbaren 1/4″-Klinkenstecker geht’s direkt in die Gitarre, während ein 1/8″-Klinkenausgang für den Anschluss von Kopfhörern bereitsteht. Zusätzlich dient der Plug als vollwertiges USB-C-Audiointerface für Recording.

Die Steuerung erfolgt größtenteils über die TONEX Control App, mit der sich Presets ganz einfach finden, laden und editieren lassen. Auch Audio-Streaming für Play-along-Sessions ist via Bluetooth integriert. Dadurch eignet sich der TONEX Plug ebenso für Lern-Apps, YouTube-Lessons oder unterwegs produzierte Ideen. Die Akkulaufzeit ist dabei mit bis zu 6 Stunden angegeben.

Im ToneX-Kosmos ist der Plug nahtlos eingebunden. Er nutzt die gleiche AI Machine Modeling-Engine wie ToneX Pedal, ToneX ONE und die ToneX Software. Somit klingen eigene Captures oder Lieblingsmodelle überall identisch. Per App lassen sich Amp-, Cab-, EQ-, IR- und FX-Parameter präzise editieren, und sämtliche Änderungen wandern direkt ins Gerät. Im Kombination mit dem im Lieferumfang enthaltenen ToneX SE und AmpliTube 5 SE entsteht so eine vollständige, mobile Tonwerkstatt.

Preis und Verfügbarkeit

Der IK Multimedia ToneX Plug kostet bei Thomann 169,- Euro und ist momentan mit einer Lieferzeit von 2 bis 3 Wochen angegeben.