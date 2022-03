IK Multimedia Uno Sounds für Uno Synth / Pro & Drum

Sounds 4 free

Mit den IK Multimedia Uno Sounds erhalten registrierte Besitzer von Uno Synth Pro / Desktop, Uno Synth und Uno Drum neue Sounds und Presets für ihre Synthesizer bzw. Drum Machine – und zwar kostenlos.

ANZEIGE

Die Uno Sounds lassen sich über den IK Product Manager herunterladen, inklusive einem Update für die Firmware. Für jedes Gerät steht ein spezifischer Editor zur Verfügung, über den die neuen Presets dann in das Gerät geladen werden können. Natürlich kann man mit dem Editor auch eigene Sounds programmieren.

Für die neuen Presets bzw. Drum-Samples hat man bekannte DJs und Sounddesigner gewinnen können. So gibt es unter anderem Sound Packs von DMX Krew, STG Soundlabs (Suit & Tie Guy) und DJ T.A.G.

Für den Uno Synth Pro sind derzeit drei Librarys mit bis zu 50 Presets verfügbar und für den kleinen Uno Synth sind es sechs Librarys mit bis zu 80 Presets. Für Uno Drum gab es ja bereits zehn Drum Anthology Librarys. Hier sind nun zwei neue Librarys mit frischen Samples hinzugekommen.

Das Angebot der IK Multimedia Uno Sounds soll in Zukunft noch ausbaut werden, in den IKM Social Media-Kanälen wird darüber informiert.

ANZEIGE

Unter diesen Links findet ihr die Testberichte zu IK Multimedia Uno Synth Pro, IK Mulimedia Uno Synth und IK Multimedia Uno Drum.