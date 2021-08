IK Multimedia Uno Synth Pro Editor, Plug-in & Standalone-Software

Plug-in zur Hardware-Steuerung

IK Multimedia kündigt mit dem Uno Synth Pro Editor eine Software zur Bedienung der beiden Versionen des Hardware-Synthesizers Uno Synth Pro an, die als Plug-in oder standalone genutzt werden kann.

Der Editor kann auf die im Synthesizer gespeicherten Presets direkt zugreifen und wieder abspeichern als auch über einen Browser ein Archiv im Computer ansprechen. Dabei lassen sich die Presets nach Kategorien sortieren.

Im Engine-Fenster werden alle Synth-Parameter der Klangerzeugung (Oszillator, Filter, Modulatoren) graphisch dargestellt, die am Gerät sowohl über Regler, als auch via Tastenmenüs erreichbar sind. Die 16-fache Modulationsmatrix erhält eine eigene Page, in der alle Quellen und Ziele aus Aufklapplisten pro Slot mit einstellbarem Amount und Fade In-Wert gewählt werden können. Und schließlich gibt es noch ein Effekt-Page für das Delay, den Hall, den Modulations-Effekt und den Overdrive.

Außerdem können Systemeinstellungen wie MIDI-Kanal, Pitch Bend Range usw. über den Editor vorgenommen werden.

Der Editor ist mit einem Keyboard ausgestattet, mit dem auch Pitch Wheel und Mod Wheel, Scale-Einstellungen sowie der Arpeggiator mit Swing-Funktion über die Software angesprochen werden können.

Bislang gibt es nur ein „coming soon“ zum IK Multimedia Uno Synth Pro Editor. Weitere Informationen, wie zum Beispiel die Frage, welche Schnittstellen das Plug-in unterstützen wird (voraussichtlich VST, AU, AAX) und ob die Software, so wie der Uno Drum Editor, kostenlos sein wird, wurden noch nicht bekannt gegeben.