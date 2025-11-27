Kostenloses Update für FL Studio

Im Sommer stellte Image Line FL Studio 2025 vor, nun ist das kostenlose Update FL Studio 2025.2 erhältlich. Wie üblich, wurden einige Funktionen überarbeitet und ein paar kleinere Features sind neu hinzugekommen.

FL Studio 2025.2

Wer über den Browser regelmäßig nach passenden Samples/Sounds sucht, darf sich über die neue Funktion „Find similar sounds“ freuen. Startet man diese, analysiert die DAW ein selektiertes Sample und sucht automatisch nach passenden Alternativen.

Vollkommen überarbeitet haben die Entwickler den Slicer, der nun auf den Namen „Fruity Slicer 2“ hört. Nicht nur optisch hat man hier Hand angelegt, auch funktional gibt es einige Erweiterungen. So lassen sich u.a. für jeden Slice nun individuelle Hüllkurven festlegen. Weiterhin mit dabei ist Pitch-Shifting in Echtzeit, erweiterte Playback-Optionen inkl. Reverse, Auto-Slicing-Optionen uvm..

Mit Emphasizer wird eine funktional abgespeckte Version des Emphasis Effekts eingeführt, dazu wurde auch Emphasis selbst überarbeitet. Emphasizer bietet einen Limiter- sowie Saturation-Bereich und sorgt damit für die passende Lautstärke eurer Signale, ist also auf das Wesentliche reduziert.

Ebenfalls mit Updates versehen wurden die folgenden Plug-ins. Genauere Informationen könnt ihr den verlinkten Seiten entnehmen:

Ein paar neue Funktionen bietet auch der Loop Starter in FL Studio 2025.2. Dieser wurde um die neuen Stilrichtungen Boom Bap, Reggaeton, Phonk und Afrobeats erweitert, und erlaubt es Loops automatisch an eine bestehende Tonart eures Projekts anzupassen.

Alle weiteren Informationen findet ihr im folgenden Video zu FL Studio 2025.2:

FL Studio 2025

Eines der Highlights in FL Studio 2025 ist der neue Loop Starter im Channel-Rack, der mit einem einzigen Klick Loops und One-Shot-Patterns erstellt. Diese können Genre-basiert erstellt, zum DAW-Tempo synchronisiert und auch editiert werden. Das Ausgangsmaterial für diese Loops stammt aus der mittlerweile sehr umfangreichen FL Cloud-Bibliothek.

Ein weiteres neues Tool hört auf den Namen Gopher und dabei handelt es sich um einen virtuellen Studio-Assistenten. Gopher kann Fragen zur DAW sowie zum Thema Musikproduktion im Generellen beantworten, ist also eine Art KI-basierter Chat-Assistent, der mit dem FL Studio Handbuch trainiert wurde.

An neuen Mastering-Tools hat FL Studio Emphasis zu bieten. Dieses Tool ist lediglich in der All Plugins Edition enthalten und sorgt dafür, dass eure Tracks lauter und transparenter klingen.

Im Rahmen des Mixers gibt es ebenfalls eine Neuerung, denn dieser bietet in FL Studio 2025 nun dynamische Mixer Tracks. Je nach Projektanforderung lassen sich bis zu 500 Tracks im Mixer anzeigen oder auch wieder verschwinden lassen.

Toll ist, dass das Mobile Rack mit samt seinen Instrumenten und Effekten aus der FL Studio Mobile App in die Desktop-Version zieht und Audio-Clips in der DAW nun mit den Parametern Pitch, Stretch und Reverse direkt im Clip-Fenster bearbeiten lassen.

Image Line FL Studio 2025 läuft unter macOS und Windows. Erhältlich ist die DAW in den vier Versionen Fruity Edition (99,- Euro), Producer Edition (229,- Euro), Signature Bundle (319,- Euro) und All Plugins Edition (539,- Euro). Die Unterschiede zwischen den Versionen hat Image Line hier zusammengestellt.

Hier das Video zu FL Studio 2025, das die o.g. sowie weitere Neuheiten der DAW zeigt: