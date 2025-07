Version 2025 mit Looper und virtuellem Assistenten

Bereits seit einigen Wochen ist die Beta-Version von Image Line FL Studio 2025 erhältlich, nun wurde die erste 2025er-Version der Digital Audio Workstation auch offiziell vorgestellt. Mit dabei sind wieder einige neue Features und Tools. Wir haben die wichtigsten für euch zusammengestellt.

FL Studio 2025

Eines der Highlights in FL Studio 2025 ist der neue Loop Starter im Channel-Rack, der mit einem einzigen Klick Loops und One-Shot-Patterns erstellt. Diese können Genre-basiert erstellt, zum DAW-Tempo synchronisiert und auch editiert werden. Das Ausgangsmaterial für diese Loops stammt aus der mittlerweile sehr umfangreichen FL Cloud-Bibliothek.

Ein weiteres neues Tool hört auf den Namen Gopher und dabei handelt es sich um einen virtuellen Studio-Assistenten. Gopher kann Fragen zur DAW sowie zum Thema Musikproduktion im Generellen beantworten, ist also eine Art KI-basierter Chat-Assistent, der mit dem FL Studio Handbuch trainiert wurde.

An neuen Mastering-Tools hat FL Studio Emphasis zu bieten. Dieses Tool ist lediglich in der All Plugins Edition enthalten und sorgt dafür, dass eure Tracks lauter und transparenter klingen.

Im Rahmen des Mixers gibt es ebenfalls eine Neuerung, denn dieser bietet in FL Studio 2025 nun dynamische Mixer Tracks. Je nach Projektanforderung lassen sich bis zu 500 Tracks im Mixer anzeigen oder auch wieder verschwinden lassen.

Toll ist, dass das Mobile Rack mit samt seinen Instrumenten und Effekten aus der FL Studio Mobile App in die Desktop-Version zieht und Audio-Clips in der DAW nun mit den Parametern Pitch, Stretch und Reverse direkt im Clip-Fenster bearbeiten lassen.

Image Line FL Studio 2025 läuft unter macOS und Windows. Erhältlich ist die DAW in den vier Versionen Fruity Edition (99,- Euro), Producer Edition (229,- Euro), Signature Bundle (319,- Euro) und All Plugins Edition (539,- Euro). Die Unterschiede zwischen den Versionen hat Image Line hier zusammengestellt.

Hier das Video zu FL Studio 2025, das die o.g. sowie weitere Neuheiten der DAW zeigt: