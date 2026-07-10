Image-Line FL Studio 2026: neuer FLEX, verbesserte KI und vieles mehr

Mit Image-Line FL Studio 2026 hat die belgische Softwarefirma eine neue Version ihrer DAW herausgebracht. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen die komplette Überarbeitung des FLEX-Instruments, automatische Cloud-Backups, eine deutliche Verbesserung des KI-Assistenten Gopher, das Transmitter-Plugin und noch einiges mehr. Das Update ist für bestehende Nutzer dank der Lifetime-Free-Update-Politik kostenlos.

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Image-Line FL Studio 2026: FLEX komplett überarbeitet

Das virtuelle Instrument wurde von Grund auf neu entwickelt und hat nicht nur eine neue Engine erhalten, sondern auch einen leistungsfähigeren Browser, mit dem sich sämtliche Sound-Packs mit erweiterten Filtermöglichkeiten durchsuchen lassen. Auch die Werksbibliothek ist komplett neu: Jeder FL Studio-Nutzer hat jetzt Zugriff auf über 200 neue Presets aus 8 neuen „Core Series“-Packs – alle basieren auf der neuen FLEX-Engine und sind kostenlos erhältlich. Mit der neuen Engine werden diese schneller und CPU-schonender geladen.

Speichern in der Cloud

Die FL-Studio-Projekte können nun auch direkt aus FL Studio heraus in der FL Cloud gespeichert werden. Jeder Nutzer erhält dazu 500 MB an Speicherplatz kostenlos. Wer mehr benötigt, kann auf FL Cloud Plus oder FL Cloud Pro upgraden und dann bis zu einem Terabyte Speicherplatz nutzen. Alle Uploads werden verschlüsselt übertragen und laut Image-Line nicht für das Training der KI verwendet.

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Gopher hilft nun auch bei Projekten

Gopher ist jetzt nicht nur da, um Fragen zu beantworten, sondern kann auf Wunsch auch ganz praktische Hilfe bei den Projekten liefern. Er organisiert Spuren, passt Pegel an, routet Audiosignale und erstellt auf Wunsch sogar Piano-Roll- sowie VFX-Skripte. Anweisungen und Fragen versteht er in der Muttersprache der Nutzer. Auch hier verspricht Image-Line, dass dabei keine Daten der Arbeit erfasst werden und Gopher nicht durch die Projekte trainiert wird.

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Neues Plugin: Transmitter

Das neue Transmitter-Plugin zerlegt Signale in Transienten- und Sustain-Anteile, um den Anschlag (Attack) und den Körper (Body) eines Sounds unabhängig voneinander zu bearbeiten. Jedem Anteil kann ein eigener Mixer-Kanal zugewiesen werden. Das sorgt für präzise Kontrolle über Drums, Percussion, Plucks und alle anderen Klänge, bei denen der Anschlag und das Ausklingen eine getrennte Behandlung erfordern. Verfügbar ist das neue Plugin in der „All Plugins Edition“.

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Weitere Neuerungen

Das Akkord-Panel erkennt nun Noten und Akkorde direkt in der Piano-Roll. Aktiviert wird es einfach in der Werkzeugleiste.

Für FL-Cloud-Abonnenten gibt es eine umfangreichere Loop-Starter-Bibliothek mit neuen Loops und One-Shots.

Das Chord-Stamp-Tool wurde um Modi für die Stimmführung von oben nach unten (Top-down) und von unten nach oben (Bottom-up) ergänzt.

Noten in der Piano Roll lassen sich jetzt umbenennen und können so visuelle Orientierungspunkte für Elemente wie melodische Veränderungen schaffen.

Mit dem Gain-Regler lassen sich Audio-Clips auf ein einheitliches Lautstärkeniveau bringen. Die Funktion kann auf einen einzelnen Clip, aber auch auf eine ganze Auswahl angewendet werden und sorgt für ein ausgewogenes Klangbild.

Der Audio-Logger speichert die letzten 60 Sekunden des Master-Ausgangssignals, sodass es jederzeit wiederhergestellt werden kann. Wenn man also mal vergisst, den Record-Button zu betätigen, bleibt die letzte Minute trotzdem erhalten.

Das Luxeverb-Effekt-Plugin wurde um einen Feed-Forward-Modus und 100 neue Presets erweitert.

Weitere Infos zum Image-Line FL Studio 2026 findet ihr auf der Produktseite von Image-Line. Für bestehende Nutzer ist das Update kostenlos. Wer jetzt in die DAW einsteigt, zahlt 199 Euro (Producer Edition), 299 Euro (Signature Bundle) oder 499 Euro (All Plugins Edition).