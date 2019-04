Imox stellt Physical Modelling Synthesizer Respiro vor

Synth-Plugin für Wind-Controller

Imox Respiro ist ein neu entwickelter Physical Modelling Synthesizer, der speziell für die Anwendung mit Wind-Controllern wie Akai EWI, Yamaha WX5 oder Aodyo Sylphyo konzipiert wurde.

Imox Respiro emuliert mit seiner Physical Modelling Engine den Klang von Holzblasinstrumenten. Dabei geht es jedoch nur zum Teil um einen möglichst authentischen Klang, sondern auch darum, wie der Synthesizer auf die spezielle Spielweise und die spezifischen Daten reagiert, die von einem Wind-Controller kommen, wie zum Beispiel Lippendruck und Blasstärke. Zudem bietet das Plugin auch neuartige Instrumente wie zum Beispiel einer Kreuzung aus Saxophon und Cello.

Die Patches Imox Respiro werden „Instruments“ genannt und haben jeweils einen eignen Charakter und ein eigenes Ansprechverhalten. Für die Programmierung der Settings wurde viel Zeit aufgewendet und das Projekt wurde von dem Musiker Pedro Eustache begleitet, der auf das Spielen von Wind Controllern spezialisiert ist. Bei den meisten Instrumenten lässt sich die Klangfarbe über Macro Controls verändern und in einen anderen Klang morphen. Außerdem arbeitet Respiro mit dem so genannte „smooth legator note tarnsition“ und es gibt ein Setting für Micro-tuning Skalen, dass das Stimmen jeder Noten in allen Oktave erlaubt.

Das Plugin besitzt auch ein Convolution Reverb.

Den Parametern der Macro Controls können MIDI-CCs zugewiesen werden, so dass sich das Plugin an verschiedene Wind-Controller leicht anpassen lässt. Neben den bekannten Wind Controllern unterstützt Respiro auch MPE Controller.

Imox Respiro ist als 64 Bit Plugin für die Schnittstellen AU und VST3 (MacOS und Windows) erhältlich.

Derzeit gilt ein Einführungspreis von 56,- Euro, der reguläre Preis wird 96,- Euro betragen.