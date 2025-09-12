Impact Soundworks Chro-Nyx, Synthesizer für Reaktor

Von JP-8080 bis Virus
Impact Soundworks Chro-Nyx nimmt und mit auf eine Zeitreise. Das Software-Instrument für Reaktor 6 lässt die Trance-Sounds der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre wieder aufleben – inkl. Supersaw und Hoover. Auch wenn das GUI stark an den JP-8080 erinnert, standen für Chro-Nyx eine ganze Reihe von beliebten VA-Synthesizern und analogen Klassikern Pate.
Impact Soundworks Chro-Nyx für Reaktor 6
Für die Oszillatoren, Filter und weitere Features sowie die Sounds hat man sich bei der fünf Jahre dauernde Entwicklung von Chro-Nyx an den beliebtesten Synthesizer dieser Zeit und in der Szene orientiert: Roland JP-8080, Access Virus, Korg Radias, ClaviaNord Modular 2, aber auch Roland Jupiter-8, Juno-106 und Alpha Juno und Korg Mono/Poly.
Chro-Nyx ist maximal 10-stimmig polyphon. Die beiden Oszillatoren können auf 31 Modi zurückgreifen, natürlich ist auch der berühmte Supersaw dabei. Darüber hinaus gibt es einen Suboszillator, Cross- und Ringmodulation sowie Noise und einen External-In.
Die beiden 12/24 dB Multimode-Filter verfügen über fünf Modelle: Modern, Classic, Acid, Lush, Chro-MP und können seriell und parallel angeordnet werden. Es gibt Filter-FM und einer Overdrive-Sektion mit 18 Waveshaping- und Distortion-Modi.
Die umfangreiche FX-Sektion bietet u. a. den klassischen Chorus à la Juno und JP, aber auch zahlreich weitere Modulationseffekte sowie Delays, Distortion, Filter, Dynamics und einen 12-Band-Vocoder.
Synchronisierbare LFOs, Hüllkurven, Macro Knobs und MIDI-CCs werden über eine Matrix mit 16 Slots geroutet. Weiterhin ist ein Sequencer mit 16 Steps, der auch als Arpeggiator oder Trance-Gate genutzt werden kann, vorhanden.
Für Impact Soundworks Chro-Nyx ist entweder der kostenlose NI Reaktor Player oder die NI Reaktor-Vollversion Voraussetzung. Der Preis beträgt zur Einführung 79,- US-Dollar, danach kostet Chro-Nyx 99,- US-Dollar.
Design vom JP-8080 und die Farbe entspricht dem Virus TI. Interessant das viele Plug-ins den SAW-Sound bieten, aber das Design zu übernehmen war bislang nicht jedermanns Sache. Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt für einen Testbericht, welches VST den Supersaw/Hypersaw im VA-Verschnitt am authentischten oder fettesten rüber bringt. Zu Auswahl stehen:
Der hier vorgestellte Chro-Nyx
Arturia Jup 8000 V
Adam Szabo JP6k (Ein echter Geheimtipp wer den Sound sehr günstig möchte, 25€).
Reveal Spire VST
Synapse Audio Dune 3
Sylenth 1
ANna VST
reFx Nexus
Vielleicht noch das Behringer JT-4000
Schwierig, ich weiß. Ich persönlich sehe den Dune sehr weit vorne in Sachen direktem Vergleich zum JP-8000. Der hat auch so dieses „weiche“ im Klangbild. Im Fettgehalt streiten sich vermutlich Spire und Anna (das verflixte 7. Jahr).
Hä! Das ist doch Jasper Broeks mit der „Firma“ Pulsecraft. Der hat das gleiche Ensemble unter chro-8080 verkauft und den Nutzern eine VST Version versprochen. Jetzt kommt sowas um die Ecke und das für saftig Geld? Scam nenne ich sowas. Verarschen kann der sich selbst aber jeden Tag steht ein Dummer auf, du musst ihn nur finden. Nebenbei bemerkt, die GUI ist grausam zu bedienen.