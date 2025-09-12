Impact Soundworks Chro-Nyx, Synthesizer für Reaktor

Von JP-8080 bis Virus

Impact Soundworks Chro-Nyx nimmt und mit auf eine Zeitreise. Das Software-Instrument für Reaktor 6 lässt die Trance-Sounds der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre wieder aufleben – inkl. Supersaw und Hoover. Auch wenn das GUI stark an den JP-8080 erinnert, standen für Chro-Nyx eine ganze Reihe von beliebten VA-Synthesizern und analogen Klassikern Pate.

ANZEIGE

Impact Soundworks Chro-Nyx für Reaktor 6

Für die Oszillatoren, Filter und weitere Features sowie die Sounds hat man sich bei der fünf Jahre dauernde Entwicklung von Chro-Nyx an den beliebtesten Synthesizer dieser Zeit und in der Szene orientiert: Roland JP-8080, Access Virus, Korg Radias, ClaviaNord Modular 2, aber auch Roland Jupiter-8, Juno-106 und Alpha Juno und Korg Mono/Poly.

Chro-Nyx ist maximal 10-stimmig polyphon. Die beiden Oszillatoren können auf 31 Modi zurückgreifen, natürlich ist auch der berühmte Supersaw dabei. Darüber hinaus gibt es einen Suboszillator, Cross- und Ringmodulation sowie Noise und einen External-In.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Die beiden 12/24 dB Multimode-Filter verfügen über fünf Modelle: Modern, Classic, Acid, Lush, Chro-MP und können seriell und parallel angeordnet werden. Es gibt Filter-FM und einer Overdrive-Sektion mit 18 Waveshaping- und Distortion-Modi.

Die umfangreiche FX-Sektion bietet u. a. den klassischen Chorus à la Juno und JP, aber auch zahlreich weitere Modulationseffekte sowie Delays, Distortion, Filter, Dynamics und einen 12-Band-Vocoder.

Synchronisierbare LFOs, Hüllkurven, Macro Knobs und MIDI-CCs werden über eine Matrix mit 16 Slots geroutet. Weiterhin ist ein Sequencer mit 16 Steps, der auch als Arpeggiator oder Trance-Gate genutzt werden kann, vorhanden.

Für Impact Soundworks Chro-Nyx ist entweder der kostenlose NI Reaktor Player oder die NI Reaktor-Vollversion Voraussetzung. Der Preis beträgt zur Einführung 79,- US-Dollar, danach kostet Chro-Nyx 99,- US-Dollar.