In-Ear Monitoring Kopfhörer im Überblick

Wer auf der Bühne steht, weiß, wie wichtig gutes Monitoring für einen sicheren Auftritt ist. In-Ear-Monitoring-Kopfhörer haben sich dabei als Standard durchgesetzt, weil sie klaren Sound liefern und gleichzeitig das Gehör schützen. Statt lauter Floor-Monitore sorgen sie direkt im Ohr für Kontrolle und Übersicht. Das Angebot ist groß und reicht von günstigen Einsteigerlösungen bis zu professionellen High-End-Modellen. Gerade diese Vielfalt macht es spannend, einen genaueren Blick auf den aktuellen Markt zu werfen und die Unterschiede unter die Lupe zu nehmen.

Kurz & knapp Worum geht es? Marktübersicht zu In-Ear-Monitoring-Kopfhörern für Bühne und Studio, von Einsteiger- bis Profimodellen. Varianten: Es gibt universelle und individuell angepasste In-Ear-Kopfhörer für verschiedene Ansprüche.

Es gibt universelle und individuell angepasste In-Ear-Kopfhörer für verschiedene Ansprüche. Technik: Die Anzahl und Art der Treiber beeinflussen Klangbild und Transparenz maßgeblich.

Die Anzahl und Art der Treiber beeinflussen Klangbild und Transparenz maßgeblich. Preisspanne: Das Angebot reicht von günstigen Einsteigermodellen bis zu High-End-Lösungen für Profis.

Das Angebot reicht von günstigen Einsteigermodellen bis zu High-End-Lösungen für Profis. Praxis: Gute Außendämpfung und sicherer Sitz sind für den Bühneneinsatz entscheidend.

Gute Außendämpfung und sicherer Sitz sind für den Bühneneinsatz entscheidend. Fazit: Für jedes Budget und jeden Anspruch gibt es passende Modelle – verlässliches Monitoring sorgt für Sicherheit auf der Bühne.

ANZEIGE

Unterschiede bei In-Ear Monitoring Kopfhörern

Bevor wir uns der Marktübersicht widmen, hier noch einmal in Kurzform die wichtigsten Kriterien für In-Ear-Monitoring-Kopfhörer. Einen guten Überblick darüber, welcher In-Ear-Hörer für welches Instrument gut geeignet ist, bietet dir der folgende Artikel „Beratung: Den richtigen In-Ear Monitoring Kopfhörer finden„. Gerade im Zusammenspiel mit dieser Marktübersicht bekommt du einen guten Eindruck davon, worauf es beim Hörerkauf für dich und deine Bedürfnisse ankommt und welche Modelle für dich ideal sind.

Universell oder angepasst?

Auf dem Markt begegnen uns grundsätzlich zwei Varianten von In-Ear-Monitoring-Kopfhörern: Universelle Modelle werden mit austauschbaren Aufsätzen geliefert, die sich an verschiedene Ohrgrößen anpassen lassen. Angepasste Kopfhörer hingegen entstehen auf Basis eines Ohrabdrucks vom Hörgeräteakustiker und sitzen dadurch besonders stabil. Viele dieser Custom-Modelle können zudem mit einer Ambient-Bohrung ausgestattet werden. So bleibt immer ein Teil der Umgebungsgeräusche hörbar, was auf der Bühne für ein natürlicheres Spielgefühl sorgen kann.

Treiber

Ein zweiter Unterschied liegt bei In-Ear-Monitoring-Kopfhörern in der eingesetzten Technik: Balanced-Armature-Treiber arbeiten sehr präzise und sorgen vor allem im Hochtonbereich für Klarheit und Details. Dynamische Treiber sind eher dafür bekannt, einen warmen und kräftigen Bass zu liefern. Manche Hersteller setzen inzwischen auf hybride Modelle, die beide Konzepte nutzen und so die Vorteile beider Systeme sinnvoll kombinieren.

Anzahl der Wege und Treiber

Entscheidend ist schließlich auch die Zahl der Wege und Treiber. Kopfhörer mit einem Weg decken alle Frequenzen mit nur einem Treiber ab. Eine Frequenzweiche gibt es nicht. Zwei-Wege-Modelle teilen über eine Frequenzweiche das Signal in Bässe und Höhen auf, während bei drei oder mehr Wegen eine noch feinere Aufteilung erfolgt. Für jeden Weg gibt es in der Regel einen eigenen Treiber. Im Highend-Bereich können pro Weg aber sogar mehrere Treiber zum Einsatz kommen. Je höher die Anzahl der Treiber und Wege, desto transparenter und detailreicher wird das Klangbild, wobei die Wahl auch immer vom persönlichen Anspruch, dem Einsatzbereich und natürlich auch vom Budget abhängt. Weitere Informationen dazu gibt es beim Thomann-Ratgeber zu In-Ear-Monitoring-Kopfhörern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nicht angepasste In-Ear-Monitoring-Kopfhörer

IEM-Kopfhörer mit einem Weg

Shure SE215 Pro CL

Viele Musiker steigen mit dem Shure SE215 Pro CL in die Welt der In-Ear-Monitoring-Kopfhörer ein. Der dynamische Treiber liefert ein recht warmes Klangbild, das für den Preis vor allem im Bassbereich überzeugt. Die transparente Bauweise wirkt unauffällig auf der Bühne, gleichzeitig sorgt das abnehmbare Kabel für eine lange Lebensdauer. Dank guter Außendämpfung bleibt auch in lauten Umgebungen genügend Kontrolle erhalten. Hier geht es zu einem AMAZONA-Vergleichstest von sechs Shure-Modellen.

ANZEIGE

Sennheiser IE 100 Pro Clear

Der Sennheiser IE 100 Pro Clear setzt auf einen Breitbandtreiber, der ohne Frequenzweichen auskommt und dadurch einen gleichmäßigen, stabilen Klang erzeugt. Selbst bei hohen Lautstärken soll die Wiedergabe sauber bleiben, was im Live-Betrieb ein Muss ist. Auch hier hebt sich die klare Gehäuseoptik vom klassischen Schwarz ab und zeigt die Technik im Inneren. Dieses Modell gilt als zuverlässiger Begleiter für Einsteiger, wenn es um einen soliden Monitorsound geht. Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht.

Hörluchs EasyUp

Mit dem EasyUp bietet Hörluchs eine unkomplizierte Lösung für alle, die erste Erfahrungen mit In-Ear-Monitoring-Kopfhörern sammeln möchten. Der Kopfhörer liefert einen runden Grundklang, der sich für viele musikalische Situationen eignet, ohne sich in eine extreme Richtung zu bewegen. Auch wegen des geringen Gewichts ist er recht angenehm zu tragen.

beyerdynamic DT 70 IE

Der beyerdynamic DT 70 IE konzentriert sich auf eine klare und verständliche Wiedergabe, bei der vor allem Stimmen und akustische Instrumente gut zur Geltung kommen sollen. Trotz seiner leichten Bauweise wirkt er robust. Die neutrale Abstimmung macht ihn vom Proberaum bis zum Live-Konzert vielseitig einsetzbar. Wer einen unkomplizierten Allrounder sucht, wird hier definitiv fündig.

IEM-Hörer mit zwei Wegen

XVive T9 In Ear Monitors

Die XVive T9 In-Ear-Monitors kombinieren einen dynamischen Treiber mit einem Balanced-Armature-Treiber und trennen so Bass und Höhen voneinander. Die Bauweise dieser In-Ear-Monitoring-Kopfhörer bringt mehr Klarheit ins Klangbild, während der Bass trotzdem kräftig bleibt. Preislich ist das Modell interessant für Musiker, die einen Schritt über einfache Einweglösungen hinausgehen möchten. Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht.

Shure SE425 CL

Mit dem Shure SE425 CL bewegt man sich bereits in einer deutlich professionelleren Klasse. Zwei Balanced-Armature-Treiber sorgen für eine saubere Trennung und eine neutrale Wiedergabe, die sich besonders für Gesang und akustische Instrumente eignet. Das sehr robuste Design und das abnehmbare Kabel sind auf den Touralltag ausgelegt, weswegen man dieses Modell immer mal wieder auf kleinen bis mittelgroßen Bühnen sieht. Hier geht es zu einem AMAZONA-Vergleichstest von sechs Shure-Modellen.

Fischer Amps FA 3E XB Grey

Beim Fischer Amps FA 3E XB Grey steht der Bass klar im Vordergrund. Drei Treiber liefern über eine 2-Wege-Frequenzweiche einen vollen Sound, ohne die Höhen zu vernachlässigen. Gerade bei Bassisten und Schlagzeugern ist dieser In-Ear-Monitoring-Kopfhörer deshalb beliebt. Das graue Gehäuse sorgt gleichzeitig für einen dezenten Look.

InEar StageDiver SD-4

Der InEar StageDiver SD-4 richtet sich an alle, die besonders detailreich hören wollen. Seine Treiber sollen eine sehr differenzierte Wiedergabe liefern, damit auch kleine Details gut zu hören sind. Das Gehäuse ist ergonomisch geformt und bietet eine solide Isolation. Wer Wert auf Präzision und Kontrolle legt, findet hier ein passendes Werkzeug. Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht.

IEM-Hörer mit drei Wegen

Drumeo EarDrums Black Edition

Die Drumeo EarDrums Black Edition wurde speziell für Schlagzeuger entwickelt, die einen kraftvollen Monitoringsound benötigen. Das 3-Wege-System dieser In-Ear-Monitoring-Kopfhörer ermöglicht nämlich eine tiefe und saubere Basswiedergabe, die beispielsweise die Kick und die Toms gut hörbar macht. Gleichzeitig sollten auch die Mitten und Höhen klar hörbar bleiben, sodass auch die Becken oder der Gesang nicht untergehen. Mit ihrem schwarzen Gehäuse wirken sie außerdem dezent und schick.

InEar StageDiver SD-3

Der InEar StageDiver SD-3 ist ein Modell mit drei Wegen. Seine Treiber sollen für einen warmen Klang sorgen, bei dem trotzdem viele Details erhalten bleiben. Die ergonomische Gehäuseform wurde so entworfen, dass sie auch über längere Zeiträume bequem getragen werden kann. Durch seine Vielseitigkeit eignet er sich für verschiedenste Instrumente.

Shure SE535 LTD

Der Shure SE535 LTD bietet mit seinen drei Mikro-Treibern eine detailreiche und kräftige Klangwiedergabe, die auch höhere Lautstärken solide mitmacht. Mit seinem Design und der soliden Verarbeitung ist dieser In-Ear-Monitoring-Kopfhörer ein zuverlässiger Partner für semi-professionelle bis professionelle Anwendungen im Livebereich. Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht.

Audio Technica ATH E70

Mit dem ATH E70 richtet sich Audio Technica an Musiker, die einen möglichst neutralen Monitorsound möchten. Drei Balanced-Armature-Treiber sorgen für eine recht lineare Wiedergabe, die auch gut für das Referenz-Abhören genutzt werden kann. Besonders im Studio oder beim präzisen Monitoring auf der Bühne will dieser In-Ear-Monitoring-Kopfhörer seine Stärken ausspielen und glänzt zudem mit einem geringen Gewicht. Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht.

IEM-Hörer mit vier Wegen

Hörluchs Universal Supreme HL4410 Schwarz

Das 4-Wege-System des Hörluchs Universal Supreme HL4410 Schwarz sorgt für eine recht differenzierte Darstellung aller Frequenzen. Auch bei komplexeren Arrangements hört man alles klar heraus und das stabile Gehäuse ist für den Bühnenalltag ausgelegt. Mit diesem Modell bringt Hörluchs Technik, die eigentlich aus dem Custom-Bereich stammt, in eine universelle Form.

InEar ProPhile 4

Beim InEar ProPhile 4 steht klangliche Neutralität im Mittelpunkt. Vier Balanced-Armature-Treiber liefern eine Wiedergabe mit vielen Details, die über einen kleinen Schalter am Gehäuse zusätzlich angepasst werden kann. Damit lässt sich der Klang flexibel an verschiedene Situationen oder persönliche Vorlieben anpassen. Die ergonomische Form sorgt für einen guten Sitz im Ohr und für eine solide Außendämpfung.

InEar ProPhile 8

Das Spitzenmodell InEar ProPhile 8 ist mit acht Treibern pro Seite ausgestattet, die mit einem 4-Wege-Konzept arbeiten. Dadurch entsteht eine extrem präzise und hochauflösende Wiedergabe, mit der auch kleinste klangliche Details hörbar sind. Ein Schalter am Gehäuse ermöglicht auch hier eine zusätzliche klangliche Anpassung. Dieses universelle Modell richtet sich damit klar an professionelle Musiker. Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht.

Angepasste In-Ear Monitoring Kopfhörer

IEM-Hörer mit einem Weg

Hörluchs Custom Singer

Der Hörluchs Custom Singer ist auf die klanglichen Bedürfnisse von Sängern abgestimmt. Sein 1-Weg-Treiber stellt Stimmen besonders klar dar und sorgt für gutes Durchsetzungsvermögen im Mix der Band. Wer Wert auf Transparenz in den Mitten legt, findet hier ein passendes Werkzeug.

Fischer Amps FA 500 Custom

Die Fischer Amps FA 500 Custom bietet einen recht dynamischen Klang mit soliden Bässen und klaren Höhen. Hierbei handelt es sich um ein Modell, das für viele musikalische Stile geeignet ist und einen guten Einstieg in die Welt der angepassten Kopfhörer bietet.

IEM-Hörer mit zwei Wegen

Ultimate Ears UE 5 Pro

Der Ultimate Ears UE 5 Pro ist ein bewährter In-Ear-Monitoring-Kopfhörer, der sehr vielseitig einsetzbar ist. Besonders beliebt ist dieser In-Ear-Monitoring-Kopfhörer bei Musikern, die eine robuste und klanglich zuverlässige Lösung suchen.

Ultimate Ears UE 7 Ambient

Beim Ultimate Ears UE 7 Ambient liegt der Fokus auf einer druckvollen Wiedergabe, die besonders im Bereich von Rock und Pop geschätzt wird. Durch die Ambient-Bohrung bleibt die Bühnenatmosphäre hörbar, was ein natürlicheres Spielgefühl ermöglicht.

Hörluchs Custom Bass Silicon

Der Hörluchs Custom Bass Silicon ist klar auf Instrumente zugeschnitten, die von tiefen Frequenzen leben. Sein Klangbild legt den Schwerpunkt somit auf einen kräftigen Bass. Damit eignet er sich besonders für Bassisten und Schlagzeuger.

IEM-Hörer mit drei Wegen

Fischer Amps FA 666 Custom

Mit drei Treibern liefert der Fischer Amps FA 666 Custom einen dynamischen und detailreichen Sound. Besonders die Mitten sind hier gut ausgeprägt, was ihn gerade für Gitarristen und Sänger interessant macht. Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht des universellen Modells.

Ultimate Ears UE 11 Pro

Der Ultimate Ears UE 11 Pro ist bekannt für seine kraftvolle Basswiedergabe, ohne dass die Mitten und Höhen zu kurz kommen. Das Ergebnis ist ein voller und gleichzeitig sehr präziser Klang. Dieses Modell ist deshalb vor allem bei Musikern beliebt, die einen satten Sound bevorzugen. Hier geht es zum AMAZONA-Testbericht.

Hörluchs Custom Allround

Beim Hörluchs Custom Allround steht klangliche Vielseitigkeit im Vordergrund. Drei Treiber sorgen für einen ausgewogenen Sound, der sich für Gesang und Instrumente eignet. Dadurch ist er ein universeller Begleiter für unterschiedlichste Situationen.

IEM-Hörer mit vier Wegen

Ultimate Ears UE 18+ Pro

Beim Ultimate Ears UE 18+ Pro handelt es sich um ein Modell für höchste Ansprüche. Gleich sechs Treiber bilden das gesamte Frequenzspektrum sehr detailliert ab. Die klangliche Abstimmung ist dementsprechend sehr transparent.

Hörluchs Custom Supreme

Der Hörluchs Custom Supreme bietet ebenfalls ein klares Klangbild über alle Frequenzbereiche hinweg. Hierbei hat man sogar die Wahl zwischen Kopfhörern aus Silikon und acrylähnlichem Kunststoff.

IEM-Hörer mit fünf Wegen

Ultimate Ears UE Live Pro

Beim Flaggschiff Ultimate Ears UE Live Pro liefern acht Treiber auf fünf Wegen einen klaren Klang mit viel Druck im Bass. Diese In-Ear-Monitoring-Kopfhörer sind besonders im Touring-Bereich beliebt, wo vor allem Robustheit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

Ultimate Ears UE Premier Ambient

Der Ultimate Ears UE Premier Ambient gehört definitiv zu den aufwendigsten Modellen im Sortiment. Das System liefert mit seinen fünf Wegen und stolzen 21 Treibern einen mehr als soliden Klang. Durch die Ambient-Bohrung bekommt man auch hier zusätzlich etwas Bühnenatmosphäre auf die Ohren.