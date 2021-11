Industrialetric System-46, analoger Phase-Lock-Synthesizer

Noise, Krach, 46

Und nun zu etwas völlig anderem. Industrialectric System-46 ist ein analoger Synthesizer. Doch da hört schon Konsens auf. Es handelt sich hier kaum um ein Instrument für gewohnte musikalische Anwendung und selbst das Wort experimentell scheint nicht mehr ganz zutreffend zu sein.

ANZEIGE

System-46 ist im Kern ein analoger Oszillator, der der Phase eines anliegenden Signals folgt. Konzeptionell ist das mit dem Doepfer-Modul A-196 Phase Locked Loop vergleichbar, wenn es einen A-110 VCO steuert.

System-46 teilt das Signal des internen Oszillators auf, um es entweder dual oder als eine Stimme mit zwei unterschiedlichen Kanälen zu nutzen. Die beiden Kanäle besitzen einen eignen VCA. Zwei unabhängige Waveshaper sowie ein Ringmodulator und ein einfaches Tremolo (Pulser) bearbeiten das VCO-Signal. Die Waveshaper arbeiten mit LDR-Steuerung (Light Dependent Resistor) und es kann auch ein eigenes Leuchtelement angeschlossen werden.

Wenn das Eingangssignal deaktiviert wird, kann System-46 als „Chaos Synth“ auch komplett unabhängig agieren.

Was als Ergebnis aus System-46 herauskommt, ist nur schwer zu beschreiben. Es ist zumindest mal was anderes. Im Video überwiegen extreme Beispiele, die jedoch auch unterschiedliche Anwendungen mit diversen Geräten demonstrieren. Vereinzelt geht es auch etwas weniger heftig zu, aber insgesamt wendet sich System-46 an die härtere Noise-Fraktion.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden ANZEIGE YouTube immer entsperren

Industrialetric System-46 ist ab sofort beim Hersteller bestellbar und wird auch über ausgewählte Händler vertrieben werden. Der Preis beträgt 420,- Dollar, zzgl. Versand und Importkosten.