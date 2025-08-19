Infinite Machinery TZ Dual VCO, Eurorack

FM-Einheit mit Thru-Zero-Technik

Infinite Machinery TZ Dual VCO ist ein vollständig ausgestatteter Doppeloszillator für FM-Anwendungen. Dank Thru-Zero-Option können mit dem Eurorack-Modul saubere FM-Sounds über einen weiten Umfang erzielt werden.

Infinite Machinery TZ Dual VCO – Thru-Zero FM

Das 16 TE breite Modul besitzt zwei identisch aufgebaute VCOs, die miteinander synchronisiert werden können. Für Sinus, Rechteck, Sägezahn, Dreieck und PWM gibt jeweils Einzelausgänge in beiden Sektionen. Die beiden VCOs können separat genutzt oder als eine kleine FM-Einheit genutzt werden. Durch die Thru-Zero-Technik ist ein weit größerer Frequenzumfang für saubere Sounds als bei herkömmlicher FM möglich, wie es Todd Barton in dem Video demonstriert:

Die Art der Frequenzmodulation lässt sich zwischen exponentiell und Thru-Zero umschalten. Für die FM-Eingänge ist jeweils ein VCA vorhanden, der mit einem CV-Signal (zum Beispiel Hüllkurve oder LFO) gesteuert werden kann. Damit lässt sich die Intensität der FM gezielt und dynamisch modulieren, während mit dem FM-Regler die maximale Modulationstiefe eingestellt werden kann.

Außerdem bietet das Modul separate Regler Coarse und Fine Tuning sowie einen CV-Eingang zur Steuerung der Pulsbreite, natürlich pro Oszillator.

Infinite Machinery TZ Dual VCO ist ab sofort verfügbar. Der Preis beträgt 245,- US-Dollar