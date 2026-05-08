Native Instruments bleibt erhalten!

Das ist einer Überraschung, mit der wohl die Wenigsten gerechnet haben. InMusic übernimmt Native Instruments – inklusive aller Tochterformen iZotope, Plugin Alliance und Brainworx. Damit entsteht der vermutlich größte Konzern unserer Branche, denn zu InMusic gehören bereits bekannte Marken wie AKAI, Moog, M-Audio, Alesis, Alto, Numark, Rane etc.

InMusic übernimmt Native Instruments

Im laufenden Betrieb der Superbooth 26, die bis morgen noch im Berliner FEZ stattfindet, verbreitet sich die Meldung, dass InMusic Native Instruments übernimmt wie ein Lauffeuer. Durch den Zusammenschluss erweitert InMusic sein Portfolio um ein großes Arsenal an Hard- und Software, darunter der Software-Sampler Kontakt, die Komplete-Kontrol-Keyboards, die DJ-Produkte Traktor, die Maschine-Controller oder die vielfältigen Software-Tools und Plug-ins von iZotope, Brainworx und Plugin Alliance.

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Für die vielen Native Instruments Nutzer weltweit, aber auch für die vielen kleinen Software-Hersteller, die seit Jahren auf den Software-Standard Kontakt setzen, ist die Meldung „InMusic übernimmt Native Instruments“ eine erfreuliche Nachricht. Die Firma bleibt auf alle Fälle erhalten und geht in einen Konzern über, der fest in der Branche verankert ist.

Es ist entsprechend davon auszugehen, dass die breite Software-Palette von Native Instruments erhalten bleibt und (hoffentlich) weiter ausgebaut wird. Mit dem Re-Release von Absynth 6 im letzten Jahr hatte Native Instruments bereits einen seiner interessantesten Software-Synthesizer zurück auf den Markt gebracht. Vielleicht folgen jetzt noch weitere Software-Synthesizer?

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Wünschenswert ist es aber, dass InMusic die Hardware-Entwicklung entscheidend voran treibt. In den letzten Monaten und Jahren wurde bei Native Instruments vor allem Produktpflege betrieben. Wirkliche Neuheiten gab es im Hardware-Bereich nicht.

Die Zusammenarbeit von InMusic und Native Instruments besteht bereits seit Längerem. Bereits seit dem vergangenen Jahr nähern sich die beiden Firmen an, denn im vergangenen Jahr wurde erstmals die NKS-Integration für die MPK-Controller von AKAI und die Oxygen-Controller von M-Audio sowie Sounds von Native Instruments für die MPC-Standalone-Plattform ermöglicht. Mit dem Zusammenschluss findet nun der nächste Schritt statt. Wir sind gespannt, wie es in Zukunft weitergeht.