Mehr als ein MIDI-Interface

Bereits seit vielen Jahren produziert der australische Hersteller Inner Clock Systems Synchronisation- und MIDI-Tools. Mit dem Inner Clock Systems GridLock II kommt nun ein neues MIDI-Interface mit zahlreichen Extras auf den Markt.

Inner Clock Systems GridLock II

GridLock II wird von Inner Clock Systems mit dem Slogan „mehr als ein MIDI-Interface“ beworben. Darauf deuten bereits die zahlreichen Anschlüsse hin. Ausgestattet ist das Inner Clock Systems GridLock II sowohl mit USB- als auch MIDI-DIN-Anschlüssen, dazu gesellen sich optional CV-/Gate-Anschlüsse. Bemerkenswert sind die Spezifikationen (PDF-Dokument) zum Timing, die auf eine sehr hohe Genauigkeit schließen lassen.

Weitreichende Features zum Einsatz als MIDI-Clock, eine App zur Konfiguration aller Einstellungen, die Möglichkeit über zwei DB25-Anschlüsse eine CV-Breakoutbox für 16 CV-Ausgänge anzuschließen (die in der DAW als Core MIDI Ziel zur Verfügung stehen) sowie USB-Ports, die als Hub dienen, und ein Kopfhörerausgang, der einen Click-Track ausgeben kann, zeugen von einem hohen Grad an Professionalität.

Das Ganze hat allerdings seinen Preis. Inklusive Versand kostet Inner Clock Systems GridLock II 2.578,- Euro. Die CV-Breakoutbox schlägt mit weiteren 240,- Euro zu Buche.

Die wichtigsten Features im englisch-sprachigen Überblick: