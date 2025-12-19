Mehr als ein MIDI-Interface
Bereits seit vielen Jahren produziert der australische Hersteller Inner Clock Systems Synchronisation- und MIDI-Tools. Mit dem Inner Clock Systems GridLock II kommt nun ein neues MIDI-Interface mit zahlreichen Extras auf den Markt.
Inner Clock Systems GridLock II
GridLock II wird von Inner Clock Systems mit dem Slogan „mehr als ein MIDI-Interface“ beworben. Darauf deuten bereits die zahlreichen Anschlüsse hin. Ausgestattet ist das Inner Clock Systems GridLock II sowohl mit USB- als auch MIDI-DIN-Anschlüssen, dazu gesellen sich optional CV-/Gate-Anschlüsse. Bemerkenswert sind die Spezifikationen (PDF-Dokument) zum Timing, die auf eine sehr hohe Genauigkeit schließen lassen.
Weitreichende Features zum Einsatz als MIDI-Clock, eine App zur Konfiguration aller Einstellungen, die Möglichkeit über zwei DB25-Anschlüsse eine CV-Breakoutbox für 16 CV-Ausgänge anzuschließen (die in der DAW als Core MIDI Ziel zur Verfügung stehen) sowie USB-Ports, die als Hub dienen, und ein Kopfhörerausgang, der einen Click-Track ausgeben kann, zeugen von einem hohen Grad an Professionalität.
Das Ganze hat allerdings seinen Preis. Inklusive Versand kostet Inner Clock Systems GridLock II 2.578,- Euro. Die CV-Breakoutbox schlägt mit weiteren 240,- Euro zu Buche.
Die wichtigsten Features im englisch-sprachigen Überblick:
- Ultra-Low DAW Event Jitter: Maximum ≤25 μs, Average ≤5 μs jitter across all MIDI, Din-Sync, Gates, Triggers, and Clocks.
- Precision Clocking: Exact tempo hold with zero deviation under extreme multi-port loads.
- Parallelism: 44 x simultaneous MIDI note tracks, 44 x MIDI Clock ports, 12 x Din-Sync ports and 16 x CV | Gate | Trigger | Clock outputs all driven in sync without tempo-drift or increased jitter under load.
- Port to Port Skew: Maximum ≤5 μs across all outputs.
- Universal DAW Compatibility: Verified stable operation in Bitwig, Ableton Live, Cubase, Logic, Pro Tools, LUNA, Reaper, and Renoise.
- True Logic CV: Logic-level CV outputs generate timing signals directly in hardware with clean, fast edges, ensuring reliable and accurate triggering with a ±15 VDC range. This avoids the timing variability and softer signal edges inherent in DC-coupled audio outputs, while keeping your audio interface outputs free for audio use.
- Flexible Voltage Options: Gates, Clocks, and Triggers support multiple voltage levels (+3 | +5 | +10 | +12 | +15 VDC)
- Precision CV: 16 bit DAC accurate to 0.5 cents over 8 octaves (V/Oct).
- Future-Proof Connectivity: Native multi-standard sync formats (MIDI | DIN | CV | Triggers) – no conversion required.
starsky Carr hat schon ein Video.
mir würde was kleines reichen.
aber die sind mir zu teuer.