Inoffizielles OS-Update für Elektron Machinedrum

Neue Machines, LFO-Waves und Tuning

Die Elektron Machinedrum SPS1 bzw. SPS1-UW wird zwar schon längst nicht produziert, dennoch haben die Entwickler Justin Valer und Yaton (v-yadli) ein OS-Update für die nach wie vor beliebte Drummachine programmiert. Das letzte Update 1.63 von Elektron selbst gab es 2016.

Mit dem OS-Update X.04 erhält die Machinedrum drei neuen Machines:

• GND-SN-PRO is a compatible model for GND-SN, featuring up to 4 sine OSCs

• GND-SW is a sawtooth/triangle machine with up to 3 variable waveform OSCs

• GND-PU is a pulse wave machine with adjustable duty ratio and up to 3 OSCs

Alle neuen GND-Machines verfügen über relative Tonhöhen für die zusätzlichen Oszillatoren und haben eine Unison-Funktion.

Außerdem gibt es ein neues Tuning-Setting für folgende bestehende Machines:

• GND: SN SW PU

• TRX: BD SD XT RS CB CL XC B2 S2

• EFM: BD SD XT CP RS CB HH CY

Ferner wurde das Edit-Kit-Menü mit einem Tuning-Setting pro Track versehen. Zusätzlich zu den Menüs Synth, Machine und Relate kann über die Left/Right-Tasten das Tonality-Setting aufgerufen werden, wo dann mit den Up/Down-Tasten zwischen Default und Tonal umgeschaltet wird.

Im Tonal-Modus wird der Pitch-Parameter der ausgewählten Machine in Viertelton-Abständen verändert. Auch das bislang maximale Tuning kann mit Tonal erweitert werden.

Weiterhin gibt es kleine Verbesserungen wie die erhöhte Parameter-Sensivität von Decay und Noise bei der Machine TRX-S2, neue LFO-Shapes: SINE, REV-LINEAR, REV-EXP, NOTCH und STEP, das Verbinden von Trigger-Groups, der Umschaltmöglichkeit von Mute- zu Solo-Mode und eine erweiterte Trigger-Interface-Response. Außerdem wurden Bugs der früheren Version des OS X.03 gefixt.

Das OS-Update X.04 steht in keinerlei Verbindung oder erält Support von Elektron, sondern ist ein unabhängiges Projekt. Die Datei kann via Github heruntergeladen werden. Eine Installationsanweisung liegt den zip-File bei.

Einen umfangreichen Test zur Elektron Machinedrum, findet Ihr HIER.