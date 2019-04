Instruó Lubadh, Zweikanal Performance Looper

Neuer Eurorack Looper mit Tape Recorder Look

Das schottische Eurorack Unternehmen Instruó hat vor kurzem in Präsenz von Jason Lim im SchneidersLaden in Berlin ein Workshop abgehalten und seine aktuellen Module vorgestellt. Während der gleichen Veranstaltung hat der Entwickler bereits Lubadh, ein neues Produkt was zur diesjährigen Superbooth kommen soll, kurz präsentiert.

Hierbei handelt es sich um ein neuer zweikanaliger Performance orentierter Looper für das Eurorack Format. Audio Signale lassen sich gleichzeitig in beiden Kanälen aufnehmen und in einen internen Buffer speichern. Mit einer internen Link Funktion wird es möglich sein parallele Aufnahmen zu machen. Weiter gibt es für jeden Kanal diverse Parameter womit man Loops kontrollieren kann: Start Position, Loop Länge oder Playback Geschwindigkeit. Eine Overdub Funktion mit Normalisierung wird auch vorhanden sein.

Sehr gelungen bei diesem neuen Modul ist das Design des Interface. Es besitzt zwei drehende LED Lichter, die wie Bandspulen aussehen, und dem Nutzer direktes visuelle Feedback geben, wann und wie der Loop abgespielt wird. Hat einen vintage Flair nach meiner Meinung. Wurde das Interesse geweckt? Wenn ja, einfach das Workshop Video anschauen und bis zur Minute 44:30 vorspuhlen. Dort beginnt die kurzte Vorstellung des neuen Moduls.

Informationen zu allen Features, Preis und wann es verfügbar sein wird, wird es spätestens auf der Superbooth 2019 Anfang Mai geben.