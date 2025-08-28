Klangexperimente aus dem Leben

Instruo Pocket Scion ist die portable Version des Eurorack-Moduls SCÍON. Das tragbare Gerät kann Biofeedback-Daten erfassen, die aus dem Kontakt mit „lebenden Organismen“ stammen, die dann von einer Engine in Klänge und Daten verwandelt werden.

Instruo Pocket Scion, Biofeedback Synthesizer

Das Handheld-Gerät verfügt über Touchpad, von dem bei Berührung Daten abgeleitet werden. Zusätzlich lassen sich Sensor-Clips anschließen, über die zum Beispiel Verbindungen zu Planzen herbestellt werden können. Ein entsprechendes Kabel mit Kroko-Klemmen liegt dem Gerät bei.

Scion verfügt über vier integrierte Sound-Engines: Secret Garden, Fungal Waves, Treebeard’s Koto und Soil Circuits, die in Zusammenarbeiten mit Musikern, Wissenschaftler und Nutzer des früheren Scion Eurorack-Moduls entwickelt wurden.

Die Engines können bis zu fünf Stimmen erzeugen, mit denen sich harmonische Klänge, Drones, Noise-ähnliches und andere Sounds spielen lassen.

Mit einer Controller-Software (Windows, macOS, Linux) kann die Engine weiterführend editiert werden.

Parallel zu den intern erzeugten Klängen werden auch MIDI-Daten (via USB oder TRS-Buchse) generiert, mit denen sich externe Synthesizer und DAWs ansteuern lassen.

Die Stromversorgung erfolgt über USB oder Batterien.

Instruo Pocket Scion ist ab sofort erhältlich.