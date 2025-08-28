Klangexperimente aus dem Leben
Instruo Pocket Scion ist die portable Version des Eurorack-Moduls SCÍON. Das tragbare Gerät kann Biofeedback-Daten erfassen, die aus dem Kontakt mit „lebenden Organismen“ stammen, die dann von einer Engine in Klänge und Daten verwandelt werden.
Instruo Pocket Scion, Biofeedback Synthesizer
Das Handheld-Gerät verfügt über Touchpad, von dem bei Berührung Daten abgeleitet werden. Zusätzlich lassen sich Sensor-Clips anschließen, über die zum Beispiel Verbindungen zu Planzen herbestellt werden können. Ein entsprechendes Kabel mit Kroko-Klemmen liegt dem Gerät bei.
Scion verfügt über vier integrierte Sound-Engines: Secret Garden, Fungal Waves, Treebeard’s Koto und Soil Circuits, die in Zusammenarbeiten mit Musikern, Wissenschaftler und Nutzer des früheren Scion Eurorack-Moduls entwickelt wurden.
Die Engines können bis zu fünf Stimmen erzeugen, mit denen sich harmonische Klänge, Drones, Noise-ähnliches und andere Sounds spielen lassen.
Mit einer Controller-Software (Windows, macOS, Linux) kann die Engine weiterführend editiert werden.
Parallel zu den intern erzeugten Klängen werden auch MIDI-Daten (via USB oder TRS-Buchse) generiert, mit denen sich externe Synthesizer und DAWs ansteuern lassen.
Die Stromversorgung erfolgt über USB oder Batterien.
Instruo Pocket Scion ist ab sofort erhältlich.
Das Gerät gefällt mir sehr gut.
Würde mich auf einen Test hier freuen.